Kazuo Ishiguro guanya el premi Nobel de literatura 2017

L'escriptor britànic Kazuo Ishiguro ha sigut reconegut amb el premi Nobel de literatura 2017, el guardó literari més ben dotat del món –enguany està valorat en gairebé 950.000 euros, l'equivalent a 9 milions de corones sueques– i una de les cites més esperades cada any, anunciada amb una gran expectació per l'Acadèmia Sueca.

Ishiguro, que va néixer a Nagasaki el 1954 però es va traslladar amb la seva família a Anglaterra als 6 anys, es va graduar en filologia anglesa i filosofia a la Universitat de Kent. El mateix any que aconseguia la ciutadania britànica publicava la primera novel·la, 'Una pàl·lida vista dels turons' (1982). Després de 'An artist of the floating world' (1986) va publicar la que és, probablement, la seva novel·la més coneguda, 'El que resta del dia' (1989, publicada en català a Edicions 62), que va ser adaptada anys més tard al cinema per James Ivory, interpretada per Anthony Hopkins i Emma Thompson.

Entre la seva producció posterior destaquen 'Els inconsolables' (1995), 'Quan érem orfes' (Edicions 62, 2000) i 'No em deixis mai' (Empúries, 2005). La seva última novel·la és 'El gegant enterrat', que va publicar Anagrama l'any 2016 en català, amb una excel·lent traducció d'Albert Torrescasana.

La "força emocional" d'Ishiguro

"Si barreges Jane Austen i Franz Kafka el resultat és Kazuo Ishiguro, tot i que hi has d'afegir una mica de Marcel Proust –ha dit Sara Danius, portaveu de l'Acadèmia Sueca–. Ishiguro és un escriptor d'una gran integritat, ha desenvolupat un univers estètic propi". Danius també ha destacat "la força emocional" de les novel·les de l'autor britànic. D''El que queda del dia', que ha definit com una "obra mestra", n'ha destacat que comença com "una comèdia a l'estil de P.G. Woodehouse" i acaba, en canvi, amb l'existencialisme kafkià. "Tota la seva producció és exquisida", ha recordat. "No redimeix el passat, els seus personatges es limiten a sobreviure al món en què són".

Al llarg de gairebé quatre dècades de trajectòria, Ishiguro també ha escrit guions de cinema, com el de 'La música més trista del món' (Guy Maddin, 2003) i 'La comtessa blanca' (James Ivory, 2005). A 'Nocturns' (Empúries, 2009) va reunir cinc narracions breus. Ishiguro també ha escrit diverses lletres per a la cantant de jazz Stacey Kent.

Un premi amb més d'un segle d'història

L'any passat el Nobel de literatura va ser un dels més controvertits de la història: el va guanyar el cantautor Bob Dylan "per haver creat una nova expressió poètica en la gran tradició nord-americana de la cançó". L'any anterior havia sigut per a la bielorussa Svetlana Aleksiévitx –la catorzena dona que l'aconseguia des del 1901, primer any que es va donar el guardó–, i la primera en llengua russa, precedida per cinc homes: Ivan Bunin, Boris Pasternak, Mikhaïl Xólokhov, Aleksandr Soljenitsin i Joseph Brodsky. En les cinc convocatòries anteriors, el Nobel va ser per a Patrick Modiano –França és el país amb més guardonats en la categoria de literatura–, Alice Munro, Mo Yan, Tomas Tranströmer i Mario Vargas Llosa.

Al llarg de la història del guardó, el jurat del Nobel ha premiat autors d'una popularitat remarcable com Albert Camus, Günter Grass i José Saramago, però també ha ajudat a posar sobre la taula veus compromeses o perseguides –cas de Gao Xingjian, Aleksandr Soljenitsin i Wole Soyinka– i valors que, gràcies al guardó, han aconseguit una rellevància internacional important, com va passar amb els casos de Czeslaw Milosz, Naguib Mahfouz, Ivo Andric i Halldór Laxness.