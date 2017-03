60 escriptores catalanes projecten les seves obres al món

Les escriptores catalanes volen que la seva veu ressoni a tot el planeta. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’editorial Raig Verd van presentar ahir ‘Women writers in catalan’, un llibre en format de catàleg que reuneix fragments literaris, traduïts a l’anglès, d’obres de 60 autores. “Són 10 escriptores clàssiques que ningú es pot perdre i 50 de contemporànies que tothom ha de conèixer”, afirma l’editora de Raig Verd, Laura Huerga, que s’ha encarregat de l’elaboració del volum. En aquest tast col·lectiu hi han participat autores com Anna Ballbona, Maite Carranza, Josefa Contijoch, Najat El Hachmi, Gemma Lienas, Anna Manso, Empar Moliner, Imma Monsó, Núria Perpinyà i Muriel Villanueva.

Entre les 10 escriptores clàssiques, s’han seleccionat fragments de títols de Montserrat Abelló, Maria Mercè Marçal, Víctor Català, Mercè Rodoreda i Montserrat Roig. També hi ha obres de poetes com Maria Cabrera, Sònia Moll, Dolors Miquel i Blanca Llum Vidal. Segons la presidenta de l’AELC, Bel Olid, “es tracta d’una selecció de gèneres i edats molt diverses” amb la voluntat “de representar la vitalitat de la literatura catalana contemporània”. El llibre, que no es comercialitza, s’adreça a agents literaris i editors d’arreu del món perquè descobreixin la ficció literària que s’està fent a Catalunya i “els empenyi a posar-la a l’abast, en la seva llengua, dels que encara no la coneixen”. Es tracta, en paraules d’Olid, d’una “bona eina per projectar la literatura al món”.