Mor l'escriptora francesa Anne Golon, creadora de la saga 'Angèlica'

L'escriptora francesa Anne Golon, creadora de la sèrie de novel·les 'Angèlica', ha mort aquest divendres a Versalles als 95 anys. Golon va donar-se a conèixer sobretot per la saga de novel·les protagonitzada per Angèlica, que va escriure juntament amb el seu marit, Serge Golon. Els llibres combinaven les aventures, la intriga i els embolics sentimentals d'una dona que es casa per conveniència amb un home a qui no estima i que viu a la França del segle XVII.

Traduïda a una trentena de llengües, la saga va ser un dels grans èxits literaris dels anys 60 i se'n van vendre milions d'exemplars. El primer llibre dels 14 de la sèrie es va publicar el 1956 a Alemanya. Entre el 1964 i el 1968, el cineasta Bernard Borderie va traslladar al cinema cinc novel·les de la saga amb l'actriu Michèle Mercier com a protagonista. L'última adaptació cinematogràfica d''Angèlica', dirigida per Ariel Zeitoun, es va estrenar el 2013.