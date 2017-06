David Grossman guanya el Man Booker Prize 2017

David Grossman (Jerusalem, 1954) s'ha convertit aquest dimecres en el primer escriptor israelià guanyador del Man Booker Prize. Grossman ha sigut guardonat per la novel·la 'A horse walks into a bar', traduïda al català i al castellà com a 'Gran Cabaret' i publicada el 2015 per Edicions 62 i Lumen. Guardonat amb 50.000 euros, que es repartiran a mitges entre l'autor i la traductora del llibre a l'anglès, Jessica Cohen, el Man Booker és el premi literari més prestigiós del Regne Unit, i s'entrega a autors estrangers amb obres traduïdes a l'anglès. El jurat ha reconegut la novel·la de l'escriptor israelià com "un equilibri ambiciós a la corda fluixa i executat de forma espectacular".

'Gran Cabaret' gira al voltant d'un comediant que es va revelant durant una actuació nocturna. El còmic demana a un jutge, antic amic seu, que presenciï l'espectacle i li doni la seva opinió. A través de l'actuació, exposa una història més profunda que versa sobre les decisions equivocades que es prenen a la vida. Segons el president del Man Booker, Nick Barley, el llibre "posa llum als efectes de la tristesa sense fer gala del sentimentalisme" i "deixa bocabadats els lectors a través dels riscs emocionals i estètics que pren Grossman". L'escriptor s'ha imposat als altres finalistes de l'edició d'enguany del premi: Amos Oz, Mathias Énard, Roy Jacobsen, Dorthe Nors i Samanta Scweblin.

Més enllà de 'Gran Cabaret', Grossman és autor d'obres com 'Llévame contigo' (Debolsillo, 2010), 'Tu serás mi cuchillo' (Debolsillo, 2010), 'Tota una vida' (Edicions 62, 2013) i 'Escriure en la foscor' (Edicions 62, 2010). Les seves obres han sigut traduïdes a més de 40 idiomes. També és conegut pel seu vessant pacifista i per defensar activament una via negociadora per resoldre el conflicte entre Israel i Palestina.

El Man Booker s'entrega des del 2005, però l'any passat es van modificar les bases perquè se centrés en el reconeixement d'una obra concreta i no en tota la creació d'un autor, com s'havia fet fins aleshores. També va passar a celebrar-se cada any, en comptes de fer edicions bianuals. La guanyadora de l'any passat va ser l'escriptora sud-coreana Han Kang, amb la novel·la 'La vegetariana'.