Dan Brown tria Barcelona com a escenari de la seva propera novel·la

El patrimoni català també pot ser carn de 'thriller'. Així se l'ha imaginat l'escriptor Dan Brown, que ha triat la Sagrada Família, la Pedrera i Montserrat com alguns dels escenaris de la seva propera novel·la. L'obra, titulada 'Origen', es publicarà el 5 d'octubre sota el segell de Columna i es desenvolupa també al Museu Guggenheim de Bilbao, al Palau Reial de Madrid i a la catedral de Sevilla.

"Sempre he considerat aquest país un lloc amb història i amb una rica tradició que alhora no deixa de treballar pel futur innovant en ciència i tecnologia. Per això em vaig posar a escriure una novel·la que barregés el que és antic amb el que és modern i vaig saber de seguida que només podia escollir un lloc per ambientar-la", afirma l'escriptor en un comunicat. En les seves anteriors novel·les, Brown ha situat els personatges a París ('El codi da Vinci'), a Roma ('Àngels i dimonis') i a Florència ('Inferno').

A 'Origen', Brown rescata Robert Langdon, professor de simbologia i iconografia religiosa de la Universitat de Harvard i protagonista de les seves novel·les anteriors. En una visita al Guggenheim de Bilbao, serà testimoni d'un anunci transcendental que canviarà la ciència radicalment. Aquest anunci arribarà de la mà d'un dels exalumnes del protagonista i donarà resposta a dues grans preguntes de la humanitat.