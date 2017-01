Mor l'escriptor i professor Maurici Pla als 57 anys

L'any 2011, Maurici Pla Serra tornava a estar d'actualitat editorial gràcies a l'excel·lent novel·la 'L'alquímia del mercat d'alquímies', que va publicar Quaderns Crema, igual que la resta de la seva obra. Feia dotze anys que no publicava ficció. Va ser un retorn que va tenir una acollida discreta tot i tractar-se d'una faula pertorbadora –molt ben escrita– en què explorava la mercantilització de la relació entre les persones a partir de la recerca d'un dibuix de Paul Klee per part de l'administrador d'un museu d'art contemporani. La novel·la estava impregnada d'ironia i desengany, on les situacions hilarants eren combinades hàbilment amb les observacions crítiques de l'autor.

Aquest dimarts, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ha comunicat la mort de Pla als 57 anys, professor del departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació des de l'any 2001. Nascut a Barcelona el 1959, Maurici Pla Serra va compaginar l'arquitectura i la pintura amb la creació literària. El seu debut va arribar l'any 1997 a Quaderns Crema amb 'A favor del suspens', un recull de narracions en què feia una mirada original i desmitificadora de la infantesa. Després d'aquest primer llibre va publicar la novel·la 'Dissabte a les fosques' (1999), on es fixava en una setmana decisiva en la vida del pintor Gabriel, obsedit per la creació artística però també amb guanyar-se una dona impossible. Aquí va començar un llarg silenci editorial en el camp de la ficció fins a 'L'alquímia del mercat d'alquímies', trencat únicament per l'assaig 'Sobre la imaginació analògica' (Quaderns Crema, 2003), on estudiava tres poètiques radicals de la literatura francesa, les de Lautréamont, André Breton i Raymond Roussel.

La desaparició prematura de Pla estronca una carrera literària sòlida i encara prometedora, massa poc coneguda pel lector corrent.