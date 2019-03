Destrossa’t els ulls

Hi ha lectures que són apassionants si el contingut coincideix plenament amb els teus gustos. Per als amants de les estadístiques, la revista de l’OCU, l’organització dels consumidors, n’és el paradís. Pot no interessar-te quina és la compra “mestra” de paper higiènic, però te la llegeixes igualment. Tota una experiència. I vet aquí que en l’últim número, el del març, hi apareix una enquesta sobre els lectors de llibres electrònics, els e-readers. Es dediquen a comparar i no entren gaire a fons en la filosofia del producte, però els resultats són sucosos, ja que, indirectament demostren que els lectors electrònics no sols han tocat sostre sinó que van a la baixa (el 2017 se’n van vendre 144.500 menys que el 2015). Raons? Diverses. Una, un clàssic, el preu dels aparells. El més sofisticat, l’última generació dels Kindle d’Amazon, se’n va als 340 euros. Quan trigaràs a amortitzar-lo? Si et compres la versió de noranta euros, et cremes els ulls. I parlant de cremar-se els ulls, un altre dels resultats de l’enquesta de l’OCU és que si els lectors electrònics no pugen és perquè la majoria de possibles usuaris ja en tenen prou, posats a llegir en un suport que no sigui el tradicional de paper, amb els aparells més a l’abast: tauletes, mòbils…

Només un 42% dels lectors que llegeixen habitualment en format digital ho fan amb un e-reader. Ja som al cap del carrer. Ja s’hi poden cremar les neurones els dissenyadors, que si la pantalla gairebé és com la del paper, que si incorporem un llumet per poder llegir a les fosques, que si el fem resistent a l’aigua, que si la connexió de wifi és perfecta, que si allarguem la vida de la bateria, que si en comptes d’un milió de llibres, ara n’hi caben quatre… Res de res: a la majoria d’usuaris no els importa cremar-se els ulls. De fet, ja se’ls cremen normalment fent un ús hiperabusiu del mòbil. Si, per a determinats usuaris, el que és normal és llegir missatges i mails al mòbil, en les condicions que un mòbil t’ofereix, per què no s’hi ha de poder llegir un llibre? Total, les ulleres prematures, el mal de cap i el son defectuós ja els donen per assumits. No ve d’aquí. Això, en el cas honorabilíssim de trobar gent que vulgui llegir, esclar.