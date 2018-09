A l’ombra Del rei

Les editorials L’Altra i Males Herbes s’han posat d’acord per reivindicar conjuntament un dels noms de la narrativa contemporània més controvertits: Stephen King (Portland, 1946). En aquest sentit, Males Herbes publicarà el recull de relats Torn de nit (amb traducció de Ferran Ràfols,) i L’Altra l’assaig Escriure, memòries d’un ofici (traduït per Martí Sales). Una idea sensacional. Parlàvem d’una controvèrsia que en realitat és falsa. El valor de Stephen King només es posa en dubte quan no l’has llegit, o l’has llegit poc. I, com passa tan sovint, et refies massa de les adaptacions cinematogràfiques o televisives. La tria d’aquestes dues editorials, diferent, és ben important. La primera conté uns quants relats coneguts en la línia del psychothriller, com ara Els nens de les panotxes ; la segona, les reflexions sobre l’ofici d’escriure, imprescindibles (entre d’altres raons perquè estem parlant d’algú que ha escrit molt, de manera molt diferent i amb gran èxit de públic). Està bé reivindicar King a casa nostra. És un gran escriptor i ara mateix ja està per damunt del bé i del mal. Sap que faci el que faci figurarà, per alguna de les seves obres, entre els millors escriptors universals de terror o ciència-ficció de tots els temps, al costat de Poe, Lovecraft i Bradbury.

Un fenomen

Stephen King és tot un fenomen literari, cultural i de comunicació de masses. Les xifres que l’envolten, que inclouen exitoses versions cinematogràfiques, maregen. Però malgrat tots els èxits del món, fins i tot als Estats Units va ser qüestionat durant anys. Va haver d’esperar al 2003, quan se li va atorgar la medalla de la National Book Foundation per la seva contribució a les lletres nord-americanes. Hi va haver divisió d’opinions, fins i tot una mica d’escàndol, però res no va impedir que, a partir de llavors, se situés definitivament al costat de noms com ara Saul Bellow, John Updike i Philip Roth. King ha escrit molt, amb alts i baixos de qualitat. Però narracions com La resplendor, La botiga i les quatre novel·les que componen Després de mitjanit, per exemple, són autèntiques mostres del talent creador de Stephen King. Dins el recull Tot és definitiu hi ha contes que hauria pogut signar el mateix Raymond Carver. És bona literatura, i no cal donar-hi més voltes.