“¿A nivell de llengua està ben escrit, això?”

La locució a nivell de és un vell enemic dels professionals de la llengua. Ens arriba del francès a través del castellà i en totes tres llengües està mal vista. S’abusa del seu significat, ampliant-lo, i s’abusa del seu ús, reiterant-lo fins a fer-ne un clixé empobridor i fatigant. En parlo avui perquè en els últims canvis al DIEC2 (maig del 2020) s’ha inclòs dins l’entrada nivell donant-li un sentit merament espacial: “Al mateix grau d’elevació que. Les terres que es troben a nivell del mar són més humides ”. L’implícit és, doncs, que els sentits no espacials serien poc genuïns i val més evitar-los.

Passa, però, que arribar a sentits figurats partint dels espacials és un fenomen lingüístic universal. La por a l’abús no ens hauria de dur a prohibir l’ús i tallar les ales a recursos expressius. És el que defensa, des de fa anys, Josep Ruaix, que al seu Diccionari auxiliar considera que és una locució que s’ha d’admetre (sense abusar-ne) perquè està ben formada i és necessària estilísticament.

Tampoc li tanca la porta la GIEC, que (p. 775-776) després de definir-la com el DIEC2 especifica, amb lletra petita, que “s’utilitza col·loquialment amb valors figurats per als quals disposem d’expressions més precises i adequades” com ara pel que fa, des d’un punt de vista, etc.

Com Ruaix, jo no seria taxatiu en la condemna de l’ús figurat. És més adequat “Una reunió a nivell de ministres” que “Una reunió a nivell d’amics”. En el primer cas hi ha implícita una jerarquia associable a la idea d’altura que no hi és en el segon.

De vegades a nivell de és un tic o una crossa prescindible. Podem dir, per exemple, “Una reunió d’amics (o entre amics)” o convertir “A nivell universitari hi ha malestar” en “A les universitats hi ha malestar”.

Evitem, per tant, la substitució automàtica per en l’àmbit de. Si era abusiu a ni vell de, pot continuar sent abusiva la segona locució. La millora estilística demana sovint esforçar-se en dir-ho amb menys paraules. Seria el cas del títol d’aquest tast, en què “a nivell de llengua” simplement sobra.