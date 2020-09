¿Una convenció poc republicana?

Si busqueu a la Viquipèdia “Joan Carles I” i, partint de la versió catalana, aneu a la francesa, anglesa, italiana, portuguesa... descobrireu que no li diuen Jean Charles, John Charles, Giovanni Carlo o João Carlos..., com caldria esperar, sinó Juan Carlos. I si feu el mateix amb Felip VI, veureu que li diuen Felipe. I el mateix fan els mitjans. Per exemple, tant Le Monde com The Guardian parlen de Juan Carlos I i Felipe VI. Per contra, no es referirien mai així a Felip V. A ell sí que li dirien Philippe V i Philip V. En anglès, passen d’Isabella II (la mare) a Alfonso XII (el fill), mentre que en francès no canvien fins a Juan Carlos.

La tradició de traduir els noms de reis, nobles i grans personatges ha anat -en totes les llengües de cultura- de més a menys. Se l’ha menjat la decadència del llatí, l’igualitarisme social, la laïcització i una globalització que ho fa tot immediat. Es manté, en general, per al passat, però està esdevenint anacrònica per al present. Una excepció és el Papa, encara universal i etern. Però en el cas dels reis, només els països menys airejats la subscriuen sense fissures per a les dinasties regnants.

En casos així és l’ús el que ha d’estirar la norma. I així ho reconeix la RAE a l’Ortografía quan diu: “ Se hispanizan [...] los nombres de los miembros de las casas reales: Isabel II de Inglaterra, Gustavo de Suècia o Diana de Gales. No obstante la transferencia está ganando terreno también en este campo: Harry de Inglaterra, Frederik de Dinamarca, Harald de Noruega ”. Si l’ús ha d’estirar la norma i el nostre es limita a obeir-la, seguirem catalanitzant reis i princeses in saecula saeculorum, per anacrònic que resulti.

Però no podem obviar que catalanitzar un nom fa més nostra i rellevant la persona que el porta. En fa un referent. Un esperit republicà s’hauria de plantejar dir Juan Carlos i Felipe com fan les llengües veïnes. Ens faria menys súbdits i més europeus, els faria menys propers i més hispànics. A falta de referèndum, deixaria clar que no són els nostres reis.