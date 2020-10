Les caricatures tenen por

França una altra vegada. És el país on es va jugar la partida que ens va fer moderns, si no contemporanis, on els valors de laïcitat, llibertat, igualtat i fraternitat, plasmats en forma de República, es van convertir en afany i refugi de nacions i d’individus que fugien de l’obscurantisme. Avui s’hi juga la revenja. El divendres, 16 d’octubre, un islamista de 18 anys va decapitar el professor d’història Samuel Paty, de 47, perquè havia ensenyat una caricatura del profeta Mahoma, publicada per Charlie Hebdo, en una classe de llibertat d’expressió. Feia cinc anys que Samuel Paty treballava en aquest institut de Conflans (a 30 km de París, un lloc tranquil i amb petites cases individuals per a la classe mitjana) i cada any, quan tocava aquesta lliçó, havia mostrat el mateix dibuix. Però estava sol. Quan uns pares van protestar per les seves classes, la direcció del centre li va dir que no es fiqués en problemes.

Estava sol sota la llei del silenci. Estava sol perquè la seva autoritat com a professor era dinamitada pels pares, pels alumnes i per polítics desesperats per esgarrapar vots. Estava sol perquè a ell ningú el defensava enlloc. Estava sol perquè la seva laïcitat només era defensada per una revista satírica que també havia pagat amb la vida dels seus dibuixants l’atreviment de plantar cara a l’obscurantisme (no dibuixant profetes, sinó exercint el dret de dibuixar-ne). Estava sol perquè quan va anar a la policia per denunciar el seu assetjament no li van fer cas. Va fer aquella classe el dia 6 d’octubre. Un dia abans va avisar els seus alumnes de quart (13 anys) que mostraria la caricatura de Charlie, per tal que qui no volgués veure-la pogués faltar a la lliçó (potser això també sigui una quota). Una alumna se li va girar en contra, es va envalentir i es va posar insolent, i la va expulsar dos dies. La noia ho va dir al pare, un activista religiós. El pare va publicar un vídeo a les xarxes cridant a la mobilització contra el professor. El vídeo va córrer fins a caure a les mans del seu botxí, que el va agafar sol i el va executar com fan a la jihad. I va deixar el cadàver prop del col·legi després de penjar a Twitter la foto del cap tallat del professor. Tot això en deu dies. El diumenge, 18 d’octubre, molta gent es va manifestar a França per fer veure que no estava sol.