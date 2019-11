Pensar de pressa

En temps tan accelerats i explosius com aquests i amb ments lectores tan disperses com les que ens estan deixant les xarxes socials, els editors han vist clar que ens havien de preparar píndoles de pensament concentrat: llibres breus i de format petit amb textos que apuntalen dues o tres idees sobre els temes que omplen titulars i tertúlies. Ja fa anys que la col·lecció Breus, del CCCB, aprofita la nòmina espectacular de conferenciants que acull per publicar-ne les conferències en forma de llibret. Després Anagrama va tenir la intuïció de ressuscitar la col·lecció Cuadernos Anagrama -que ja havia fet furor als anys 70 i 80- per oferir uns llibrets de pantone exquisit escrits per autors de la casa com Sara Mesa, Marta Sanz o Emmanuel Carrère que responen preguntes urgents. Ja fa uns quants anys que l’editorial Arcàdia, especialitzada en pensament, ofereix amb la col·lecció Els Petits d’Arcàdia textos breus d’autors importants com Giorgio Agamben, George Steiner i Zygmunt Bauman. Segells com Destino s’han apuntat a la tendència, amb la col·lecció Referentes : la traducció al castellà de l’assaig de Najat El Hachmi sobre el tema del vel i el feminisme ha sortit en aquest format petit i guerriller. Ara Llibres també té una col·lecció, Idees, on publica títols com Contra el feixisme, d’Umberto Eco. Pot ser que me’n deixi i segur que en sortiran més, però la tendència és clara.

Inquiets, apressats, furguem en la xarxa, emmagatzemem articles o ens els enviem a nosaltres mateixos per llegir-los quan tinguem un moment de calma que no arriba mai: el format paper i una mica de guerrilla ofereix el que no pot oferir la virtualitat infinita i abassegadora. Un lloc fix, lleuger i portable on s’exposen de manera clara uns quants conceptes que ajudaran els lectors com si fossin una pedra on posar el peu per travessar el riu. Com a símptoma d’una època fosca és molt clar: el que s’entenia com a civilització s’apaga, però els motius pels quals ho fa són massa complicats i canviants per poder-los explicar en manuals sofisticats i de llarg abast. Aquest és el repte del pensador contemporani: escriure curt i pensar de pressa.