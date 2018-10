Llibres de mostra

Comença a ser molt evident que alguna cosa està passant en l’univers de la gent que es planteja escriure. Quan les estadístiques s’entossudeixen a demostrar que a casa nostra el nivell de lectura és baix, cada vegada hi ha més persones que volen escriure i publicar. N’és testimoni l’èxit de les escoles i tallers d’escriptura. Però sobretot, en una economia de mercat com la nostra (no oblidem que el llibre forma part d’una indústria), el que és tant o més significatiu sobre la qüestió és l’activitat empresarial que genera al voltant. El que fa uns quants anys, no gaires, era minoritari i pràcticament marginal, l’autoedició d’un llibre, avui genera moviments importants de negoci. Precisament perquè hi ha més aspirants a escriptor que mai. En una era com la present, on tot va tan ràpid, és fins i tot lògic que una persona que creu que pot escriure amb una mínima solvència vulgui saltar-se els procediments habituals per publicar, sens dubte llargs, pesats… i que comporten una primera crítica a la feina feta. El rebuig del teu escrit per part de l’editor és un clàssic… imprescindible. Avui és molt fàcil publicar en les plataformes digitals. I en paper també, si pagues el que et demanen.

Fes-ne un tastet

L’última mostra d’aquesta nova realitat, la de l’aparició d’un gruix prou important de persones disposades a pagar per editar el seu llibre, la tenim en una oferta comercial que ofereix, gratis, fer-te un primer llibre de mostra. No en direm el nom per no fer-ne propaganda. Tu els portes el teu original i ells te’n fan una primera còpia, amb coberta i tot. Si t’agrada, ets “lliure” de contractar amb ells una edició completa, això sí, amb un 10% de descompte. L’únic requisit que et demanen és que demostris que ets el titular dels drets d’autor. Tota la informació al voltant d’aquest negoci és clara, aquesta empresa explica molt bé què fa i per què ho fa. Només volem indicar que si s’hi han ficat vol dir que hi ha perspectiva de negoci, cosa que no fa més que aprofundir en la pregunta clau i que caldrà començar a examinar amb atenció: per què tantes persones volen escriure i, sobretot, ser publicades? Com més serem, més riurem, però compte que per aquesta via s’introdueix molta confusió, els llibreters se’n cansen i els lectors-compradors desisteixen.