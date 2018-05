No cal que ens allarguem gaire i ja n’hem parlat alguna vegada: la sensació que les dones llegeixen més que els homes es correspon amb les anàlisis estadístiques. La sorpresa relativa un cop conegudes les dades recents és que la diferència no és tan gran. Segons el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres, editat per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE), amb dades corresponents a l’any passat, el 67,9% de les dones llegeixen llibres, davant del 63,6% dels homes. La diferència creix quan no es tenen en compte els llibres llegits per “obligació” (per feina o estudis, per exemple). Llavors arribem a un 64,9% de dones que afirmen llegir, diguem-ne, per plaer, contra tan sols un 54,4% dels homes que fan això mateix. Una diferència de deu punts i mig!

Només aquestes dues dades ja ens informen d’una sorpresa i d’una confirmació: en termes generals, la diferència de 4,3 punts a favor de les dones lectores ens sembla curta, curtíssima. No es correspon amb la percepció que tenim només que obrim una mica els ulls i mirem al voltant nostre: dones llegint llibres al metro, a l’autobús, en un parc, en una sala d’espera, etc. Què ens està dient, doncs, si ens refiem de les dades? Senzill: les dones llegeixen més en públic que els homes.

Vergonya de llegir?

O dit d’una altra manera: els homes llegeixen, però se n’amaguen. O, si volem, prefereixen fer-ho en la intimitat. Per què? ¿Ens hem de resignar a donar per bons els estudis que afirmen que molts homes consideren la lectura un fet més aviat femení? ¿I que per tant, llegir en públic -o no amagar-se’n- seria poc mascle? També podria ser que les dones aprofiten el temps al màxim i, ja que els agrada llegir, ho fan quan poden (potser perquè han de carregar amb feina extra de la vida quotidiana amb què no carreguen els homes).

De fet, en part, aquestes consideracions estarien lligades amb l’altra dada que hem donat, més espectacular: dels homes que llegeixen, un 45,6% afirmen fer-ho per obligació (entre les dones, un 35,1%). Això és molt. Traguem-ne les conclusions que vulguem, però és evident que la relació dels dos sexes amb l’hàbit de llegir, si més no, és força més complexa del que semblaria. Homes i dones, en general, ens enfrontem a la lectura des de motivacions i interessos diferents. És així.