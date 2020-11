Benvinguts a la comunitat

Pèrdues del 70% i el 80% en la facturació en relació a l’any anterior, respectivament. Fa poques setmanes, les llibreries Strand de Nova York i Shakespeare and Company de París feien un crit d’alerta a les seves xarxes: amb aquestes xifres, el tancament era una amenaça real. De seguida, resposta de la gent: Strand va rebre 25.000 comandes en un sol cap de setmana, Shakespeare and Company ha passat de rebre’n 7 diàries a comptar-les per centenars. De fet, aquesta última ha tancat la venda en línia fins a l’1 de desembre perquè, com expliquen en un missatge emocionat d’agraïment, no donen l’abast.

Em fa il·lusió que aquestes llibreries es quedin, perquè m’agrada que s’hagin convertit en símbols de les ciutats on són. Per als que hi viuen i per als que només hi anem de visita: moltes de les col·laboracions han arribat des de centenars o milers de quilòmetres de distància. És bonic que una llibreria formi part de la identitat d’una ciutat, que no ens n’imaginem el paisatge i la vida sense ella. Trobo que diu molt del que són les llibreries. Per exemple, comunitats.

Aquesta paraula, comunitat, l’utilitzen a Shakespeare and Company per explicar qui són (per cert, també han triat comuna i, com diuen ells, en sentit pràcticament literal: durant els gairebé 70 anys d’existència, centenars d’escriptors han dormit entre els seus prestatges). M’hi fixo perquè de seguida em fa pensar en Casa Anita. A casa nostra, a Barcelona en aquest cas, també tenim bones notícies: aquesta llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil ha aconseguit quedar-se per sempre al barri de Gràcia. Ha estat, en part, gràcies al suport dels veïns, que fa cinc anys ja van aconseguir que no desaparegués. Se la senten com una cosa seva, i és que, per exemple, el pati de la llibreria és un punt de trobada social i cultural. Aquests mesos complicats a les escoles, a més, acull classes senceres perquè hi facin activitats. El que deia, una comunitat.

He començat amb pèrdues, acabo amb guanys: aquesta setmana a Barcelona ha obert la Llibreria Byron, molt poc després que ho fes la Fahrenheit. Llegeixo que a Lleida obrirà La Irreductible a mitjans de desembre i La Fatal al febrer. Alegries en temps difícils. Gràcies, i que tingueu molta sort!