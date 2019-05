La qualitat de viatger (contraposada a la de turista ) va associada més a la manera com et prens el canvi de lloc que no pas al fet concret de per què canvies. Al segle XX encara trobem històries de grans viatgers, a la manera antiga: viatjar per créixer com a persona i descobrir nous llocs i noves persones. Després tenim els viatgers que fan una mena de comprovacions de com està el país. Recordem Una pesadilla con aire acondicionado, de Henry Miller (traduït al castellà per José Luis López i publicat a Navona el 2013). Miller va sortir per cames de França l’any 39 a causa de la guerra i, de retorn a casa, va agafar una carraca de cotxe i es va dedicar a voltar pel país. En diu de tots colors. Igual que John Steinbeck a Viajes con Charley, disponible a Península. L’autor d’ El raïm de la ira va pujar a l’autocaravana i va emprendre un viatge pels Estats Units amb la intenció d’obtenir unes impressions directes i genuïnes del seu país. El Charley del títol és el seu gos.

Tots som viatgers

Hi ha tota una altra mena de viatgers, com ara Lourdes Toledo, l’autora d’aquest llibre tan curiós, Amèrica endins (Bromera, 2019). Aquí la protagonista és una migrant. No pas forçada, sinó voluntària. Forma part d’aquesta mena de tropa formada pels professors que el ministeri d’Educació envia per les escoles del món. Toledo fa un dietari, aquest llibre, que esdevé alhora una experiència de relatora a partir dels ulls d’algú que s’hi fixa, que s’hi fixa molt. Un altre punt de vista, sens dubte, que complementa els dels viatgers o escriptors professionals com els que acabem d’esmentar. Els ulls d’algú que s’instal·la a Santa Fe, Nou Mèxic, i des d’aquest racó es dedica a mirar el seu voltant i expressar el que veu.

Són els ulls d’algú normal i corrent, que viu circumstàncies no pas especialment extraordinàries, però que té coses a dir. I parla de l’Amèrica profunda igual que els altres dos exemples que hem esmentat, Miller i Steinbeck. Amèrica endins decebrà a qui busqui una guia turística o de viatge. Agradarà als lectors desitjosos de compartir les experiències d’algú que, des de la vida quotidiana de mestra d’escola a Santa Fe, et fa arribar la seva opinió sobre el país i l’ American way of life.