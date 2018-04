Els racons més foscos del Hollywood clàssic

La novel·la negra i criminal sempre ha estat present al còmic. A Europa el referent indiscutible és el francès Jacques Tardi amb les seves adaptacions de Léo Malet. Als Estats Units, el gènere viu una revifada gràcies a un dels millors equips artístics de l’actualitat, el que formen el guionista Ed Brubaker i el dibuixant Sean Phillips, abanderats del classicisme. De totes les seves sèries limitades policíaques, algunes també imperdibles com Criminal i Fatale, The Fade Out -reunida ara en un volum de luxe- ha sigut la de més èxitentre els lectors. Com sempre passa en el noir, el que menys importa del relat és el crim, en aquest cas l’assassinat d’una estrella emergent en el Hollywood dels anys 40, en plena cacera anticomunista del senador McCarthy. El cas és l’excusa per retratar la part fosca d’uns anys que Brubaker coneix molt bé perquè el seu oncle, John Paxton, va ser un guionista d’èxit en aquella època. Curiosament, també va ser un bon coneixedor de la novel·la negra com a adaptador per a la gran pantalla d’obres de Raymond Chandler. Productors que abusen del seu poder, un guionista en blanc i un altre perseguit per les idees, i un cap de seguretat de l’estudi cinematogràfic capaç de tapar els escàndols més escabrosos són alguns dels personatges que protagonitzen un espectacular còmic sobre les clavegueres de l’anomenada Fàbrica de Somnis.