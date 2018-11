El còmic del Primavera Sound

El festival Primavera Sound i l’escola Joso Centre de Còmic i Arts Visuals van començar una interessant col·laboració el 2014. Diversos alumnes i també algun professor de l’escola han estat cobrint el festival i reflectint la música en dibuixos que anaven penjant la mateixa nit de les actuacions en un Tumblr. Això és el projecte Primavera Graphic Sound, que ara té un annex: un còmic editat per Norma que aplega una selecció dels dibuixos fets del 2014 al 2018 per una trentena d’il·lustradors. “És un llegat físic sobre els últims cinc anys del festival”, explica el cap de comunicació del Primavera Sound, Joan Pons, que també és el responsable dels petits textos que acompanyen el centenar d’il·lustracions. “És com mirar-te al mirall amb els ulls d’altres”, afegeix Pons. El que han mirat aquests ulls són concerts de caps de cartell com Nick Cave, Pixies, Arcade Fire, Patti Smith i Björk, però també noms menys populars que igualment han passat pel festival.

El dibuixant Sagar Fornies, professor a Joso i un dels impulsors del projecte, reconeix que “dibuixar a la llibreta en un concert” és especialment difícil, perquè ho has de fer “a les fosques, entre multituds i amb gent movent-se constantment entre guitarres i bateries”. Les condiciones van millorar quan el Primavera Sound va permetre que els il·lustradors accedissin al fossat del fotògrafs. Tanmateix, cal habilitat, experiència i determinació per tirar endavant els dibuixos. Això és el que tenen la quinzena de persones que cada any recorren el recinte del festival amb la llibreta.

El resultat és necessàriament variat, amb dibuixants que mostren una personalitat molt marcada, com Paula Blumen, partidària de perfils geomètrics; d’altres més naturalistes, com Manu Ripoll, i alguns que busquen el joc conceptual, com fa el mateix Sagar en alguns treballs. Es tracta, en definitiva, d’aportar una visió única de cada concert.

El llibre, editat per Norma, no és només una recopilació d’il·lustracions, sinó que també inclou un còmic dibuixat per Alba Cardona i amb guió de Salva Rubio que explica “una història d’amor” entre dos personatges que només es troben quatre dies de quatre anys diferents al Primavera Sound. És una història amb ecos del cinema de Richard Linklater, tal com reconeix Rubio, i que funciona com a fil conductor d’un llibre que no és un punt final, sinó un pas en la col·laboració entre el festival i l’Escola Joso.