Escapar-se de la realitat

Mr. Milagro va ser un dels personatges principals del Quart Món de Jack Kirby, la saga còsmica que a principis dels 70 va fundar una fascinant mitologia pop d’herois, déus i dimonis que va deixar una empremta profunda en autors com el dibuixant Jaime Hernandez o el novelista Michael Chabon, que dedicaria a Kirby Les increïbles aventures de Kavalier & Clay. Com el Joe Kavalier de Chabon, Mr. Milagro és un artista de l’escapisme amb l’habilitat de fugir de qualsevol situació. Però el més interessant del personatge no són els seus poders sinó l’origen: Scott Free és el fill del líder d’un planeta d’immortals en guerra amb Apokolips, el món del tirà galàctic Darkseid; per evitar un conflicte etern, els dos líders van acordar intercanviar els seus fills com a ostatges, així que l’Scott va créixer a Apokolips sent objecte de tot tipus de tortures i vexacions. Una infància traumàtica que, en lloc d’impulsar-lo a perseguir criminals disfressat de ratpenat, va instal·lar en ell l’anhel d’una vida plàcida i convencional amb la seva dona, la guerrera Big Barda, sobretot quan el personatge va passar per les mans dels guionistes J.M. DeMatteis i Keith Giffen en la seva etapa a La Liga de la Justicia. En el fons, a Mr. Milagro els conflictes còsmics i les lluites superheroiques tant li feien: ell preferia passar el cap de setmana amb la dona veient concursos a la tele i menjant galetes.

Tom King, guionista de moda del còmic nord-americà, ha fusionat l’herència mitològica i la dimensió quotidiana del personatge en la sèrie de 12 grapes que ECC va publicar al llarg del 2018 i el 2019. Com en la premiada La visión (Panini), King porta al límit el protagonista: el seu Mr. Milagro és un home torturat amb una relació fràgil amb la realitat. Tant, que la sèrie comença amb el seu intent de suïcidi. Quan poc després els esdeveniments es precipiten i esclata la guerra amb Apokolips, King juga a despistar. ¿El que veiem és un deliri de la ment de Mr. Milagro? ¿Una manipulació de la realitat provocada per Darkseid? Alternant amb naturalitat l’èpica intergalàctica i les aventures domèstiques d’uns pares primerencs, King retrata l’ansietat -tan contemporània- de viure en un món que sembla irreal, però sobretot la història d’un home trencat que aconsegueix, gràcies a l’amor, reconstruir la seva vida i trobar la felicitat. Aquesta és la gran proesa de Mr. Milagro: escapar-se de l’abisme de la depressió.