Víctor Garcia Tur, premi Mercè Rodoreda per un karaoke de contes

Si en comptes de literatura fes música, l’última obra de Víctor Garcia Tur (Barcelona, 1981) seria fruit d’un karaoke amb una llista de temes dels seus referents. “En comptes d’agafar cançons que em motiven molt i cantar-les, he escollit contes que m’han impressionat i els he reelaborat”, explica l’escriptor. El resultat, aplegat sota el títol 'El país dels cecs', és un recull de relats que, alhora, empeny a repensar la idea d’originalitat i que li ha valgut el 21è premi Mercè Rodoreda. “És una reflexió sobre la falsedat en la literatura i la idea de tradició”, explica una de les membres del jurat, Marina Porras, que destaca que el volum “posa el joc al centre de la literatura i necessita el lector per funcionar”.

En aquest exercici experimental de reelaboració dels referents, l’escriptor s’ha inspirat en contes de H.G. Wells, Úrsula K. Le Guin i John Perkins. També hi apareix Moby Dick i un Jorge Luis Borges que, a través de la imaginació de Garcia Tur, pren identitat catalana i es veu obligat a fer carrera literària a l’exili des de l’Argentina, on viu la misèria del desarrelament. Les narracions abasten més de 400 anys des de la primera, que se situa a la Xina del segle XVII, fins a l’última, situada en un futur pròxim en què els viatges en el temps han canviat la manera de fer literatura.

L’escriptor parla d’homenatge i herència per referir-se a la manera com aquests autors i uns altres li han servit d’inspiració. “He portat els contes cap al meu terreny. M’han servit de font literària”, diu Garcia Tur. De fet, 'El país dels cecs' ja era el títol d’un conte de Wells i ara Garcia Tur se l’ha apropiat per titular el recull, que publicarà Proa al febrer. Dotat amb 6.000 euros, el premi Mercè Rodoreda ha comptat enguany amb un jurat format per Francesco Ardolino, Joana Masó, Jordi Mir, Clàudia Rius i la mateixa Porras.

Amb el premi Mercè Rodoreda, Garcia Tur afegeix un nou guardó a la llista de reconeixements que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria literària. L’escriptor va rebre el premi Documenta el 2008 amb el recull de contes 'Twistanschauung' (Empúries, 2009), i el 2015 va obtenir el premi Marian Vayreda amb la novel·la 'Els ocells' (Empúries, 2015). Abans d’ell, el premi Mercè Rodoreda ha reconegut escriptors com Clara Queraltó, Empar Moliner, Jenn Díaz, Tina Vallès i Neus Canyelles, entre d’altres.