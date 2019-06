La venjança feminista de Camilla Läckberg

Camilla Läckberg (Fjällbacka, Suècia, 1974) tenia un pla: deixar parcialment aparcats l’Erica i el Patrick, protagonistes d’ Els crims de Fjällbacka, per buscar nous desafiaments literaris. “Tinc la sensació que el meu equip no estava gaire content amb la idea”, diu. El resultat de la cerca és La gàbia d’or (Amsterdam/Maeva), la seva nova novel·la i primera fora de la sèrie que l’ha fet triomfar arreu del món. “Ha sigut un repte, perquè necessitava una veu diferent, però crec que l’he trobat”, explica l’autora sueca, que ha venut més de 23 milions d’exemplars de la seva famosa saga.

La gàbia d’or és un thriller protagonitzat per una dona que aparentment ho té tot fins que el seu marit la traeix. A la Faye la mourà a partir d’aleshores el sentiment de venjança, una sensació que “fascina” l’autora i que en la novel·la es revela com una “qüestió de poder”, explica Läckberg, que dijous va ser de promoció a Barcelona. L’escriptora capgira el rol femení, del qual creu que “s’espera sempre que sigui d’una determinada manera”. El seu personatge principal no és així: “Creix molt, arriba un moment que para de resignar-se i es torna una lluitadora. Al principi és un avorriment de persona”, diu l’autora, que reconeix haver-s’ho “passat pipa” escrivint la nova obra. “Vaig començar a escriure la novel·la abans que comencés el #Metoo, que va ser la confirmació que anava per bon camí. Després he rebut cartes de moltes dones que se senten identificades amb la Faye, i això és terrorífic”, afirma. Una altra de les dificultats amb les quals s’ha trobat és la inclusió d’escenes de sexe explícit: “No parava de pensar en què pensaria la meva mare quan ho llegís, tot i que després em va dir que no n’hi havia per a tant”, recorda.

Reina del ‘bestseller’

Els crims de Fjällbacka, la col·lecció de llibres que ha donat fama a Läckberg, va començar el 2007 amb La princesa de gel, quan l’autora encara no havia arribat als 30. Una dècada després s’han publicat deu títols de la saga en seixanta països i la seva creadora és una de les escriptores de novel·la policíaca més venudes de tot el món. La gàbia d’or és el seu llibre “més sorprenent”, segons l’editor Miquel Adam.

Aquesta novel·la no serà l’última amb Faye com a protagonista. Amb aquest títol s’inicia una nova saga que també ha centrat l’acció a Fjällbacka, un petit poble de pescadors a la frontera entre Suècia i Noruega. Läckberg, que no descarta que les dues sèries conflueixin en algun moment, ha inclòs un escenari familiar per a tots els seus fans catalans, Barcelona, “el París cool de les escapades romàntiques”, assegura. L’escriptora ha volgut aprofitar la seva visita a la ciutat per tornar als espais on passa la novel·la: “He creat Barcelona entre memòria i les cerques a Google, però la vostra és una ciutat natural per als suecs, que venim aquí amb freqüència”. En el pròxim títol, però, la cèlebre escriptora ja sap que l’Erica i el Patrick tornaran a sortir en l’onze inicial.