Pascal Billard: “Com tenir èxit amb una ‘start-up’ en sis passos”

El director de l’Hotel Majestic de Barcelona, Pascal Billard (París, 1969), va allotjar fa uns mesos l’empresari nord-americà Howard Love al seu hotel. Love, que té més de trenta anys d’experiència i més de quinze empreses fundades -entre les quals hi ha FlexJobs i PageWise-, li va regalar el seu llibre, que ara Billard recomana i que no està traduït: The start-up J curve (Greenleaf Book Group, 2016).

“Aquest llibre descriu, en sis passos, com aconseguir l’èxit començant start-ups o, el que és el mateix, empreses emergents, i explica els errors que cal evitar per no caure en el fracàs”, diu Billard, que recomana el llibre a “tots el joves amb estudis empresarials que tenen idees noves i que volen crear els seus propis productes”. Pascal Billard considera que amb aquest llibre es pot recobrar la importància empresarial de Barcelona, que “té tots els ingredients per ser una ciutat de start-ups ”, i afegeix que, malgrat que crear una empresa és complicat, el llibre de Howard Love mostra a la joventut que no ha de marxar fora del seu país per crear un negoci, “perquè aquí ho té tot per poder-ho fer”. A més, segons l’hoteler, a The start-up J curve hi ha un rerefons en què es compara la Barcelona d’ara, “oberta a l’estranger i amb una capacitat econòmica molt important”, amb el San Francisco d’abans, que actualment “ja és massa car per poder-hi començar cap projecte emprenedor”. Billard reivindica, per aquest motiu, la necessitat d’“atresorar” Barcelona i la seva imatge, perquè considera la ciutat com “una joia” de gran interès empresarial.

“Les campanyes contra el turisme i el capital fan molt de mal als empresaris i, per això, The start-up J curve ajuda a mostrar que positiu, entusiasta i motivador és l’esperit empresarial”, afirma Pascal Billard. “És pura creativitat, igual que la ciutat de Barcelona. És una lectura que serveix per poder mirar cap al futur”, conclou.