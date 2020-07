La Setmana del Llibre en Català tindrà més espai i més expositors al Moll de la Fusta

La crisi sanitària del coronavirus ha obligat l'Associació d'Editors en Llengua Catalana (Editors.cat) a repensar la 38a Setmana del Llibre en Català. Al maig van acordar que suspendre-la no era una opció, i per això durant aquests mesos s'han trencat les banyes per impulsar un esdeveniment segur sense perdre'n l'essència. La nova Setmana del Llibre en Català deixarà excepcionalment l'avinguda de la Catedral de Barcelona per instal·lar-se al Moll de la Fusta, on tindrà més espai per garantir les distàncies entre assistents. Però, a diferència d'uns altres anys, en comptes de les deu jornades habituals aquesta edició serà del 9 al 13 de setembre.

El canvi d'emplaçament permetrà a la Setmana créixer en casetes i expositors: dels 219 de l'any passat passarà a 224. "Hi haurà un 20% més d'espai respecte a l'avinguda de la Catedral. Situarem un escenari al centre, que serà desinfectat abans i després de cada ús, i hi haurà una zona dedicada a les activitats infantils", explica el president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Carles Girbés. Els expositors es repartiran en 66 casetes –quatre més que el 2019– que estaran separades entre si.

El recinte del Moll de la Fusta, que serà a l'aire lliure, tindrà control d'accés amb un aforament màxim de 800 persones. Abans d'entrar-hi es prendrà la temperatura als visitants, l'ús de mascareta hi serà obligatori i hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició. El públic no podrà entrar a dins dels estands, com era habitual fins ara. "Serà un espai perimetrat i segur, obert al mar", diu Girbés, que afegeix que de cara al 2021 "la voluntat és tornar a l'avinguda de la Catedral. "Però si aquest any va bé, ens podem plantejar moltes coses", diu.

La Setmana del Llibre en Català tindrà més de 300 activitats, la majoria de les quals seran presencials tot i que també n'hi haurà de virtuals. Es faran disset itineraris literaris amb autors i experts (tres rutes de les quals seran fora de Barcelona), presentacions, signatures de llibres i taules rodones. "Hem treballat per encabir tota la riquesa i la diversitat literària en una Setmana que dura menys dies", subratlla Girbés. Per estendre's més enllà de Barcelona, la Setmana també organitzarà activitats amb biblioteques, que durant aquells dies posaran el focus en els llibres en català. El 10 de setembre, els bibliotecaris visitaran el recinte per conèixer les novetats editorials de la represa. A més, la Setmana impulsarà el Premi Aparador, un concurs d'expositors en què poden participar totes les llibreries de Catalunya. Alguns dels actes organitzats es retransmetran en directe per internet.

Premi Trajectòria a Teresa Duran

Més enllà de la funció d'aparador i de dinamització del sector, la Setmana del Llibre també té un rol fonamental a l'hora de connectar editors catalans amb agents literaris i editors internacionals. Aquesta feina, coordinada per l'Institut Ramon Llull, serà enguany exclusivament digital per les restriccions imposades per la pandèmia. Dinou editors i agents internacionals que han participat en anys anteriors a la Setmana es reuniran virtualment amb escriptors, editors, il·lustradors i traductors catalans per presentar-los les seves obres i fomentar les traduccions i l'exportació de la literatura catalana a tot arreu.

La Setmana tampoc renunciarà a la celebració del 24è Premi Trajectòria, que ha atorgat a l'escriptora, il·lustradora, pedagoga, comissària i crítica literària Teresa Duran. "És una gran defensora del llibre en català i una apassionada pel foment de la lectura", assenyala Girbés. Duran ha publicat més d'un centenar de llibres per a infants i joves, entre els quals hi ha Joanot de Rocacorba (1982), i ha traduït els Contes per telèfon de Gianni Rodari. La guardonada rebrà una obra d'Antoni Miró com a premi.

"Hem organitzat una Setmana adaptada al que ens toca viure, però amb la voluntat de sempre. Som un sector acostumat a remar i a no deixar-se vèncer", afirma la presidenta d'Editors.cat, Montse Ayats, que subratlla la importància d'un esdeveniment com aquest "per donar sortides al sector, sobretot en èpoques difícils". En aquest sentit, Girbés ha destacat que la Setmana és enguany "més necessària que mai" per mostrar, fer difusió i impulsar el llibre en català.