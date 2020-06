El món del llibre s'uneix en la campanya #TotComençaEnUnaLlibreria

Les principals associacions del sector editorial –els gremis de llibreters, editors i distribuïdors– han decidit fer una acció conjunta de reivindicació del valor dels llibres a través de la campanya #TotComençaEnUnaLlibreria, que ha començat coincidint amb la reobertura de totes les llibreries i tindrà una durada de vuit setmanes.

Amb la campanya es convida lectors i escriptors a compartir vídeos, imatges o comentaris que expliquin què s'ha iniciat a la seva vida en una llibreria, i també què fa, segons la seva opinió, que la visita a una llibreria sigui única. També poden explicar experiències singulars que hi hagin viscut. L'objectiu és intentar que el sector es recuperi de l'aturada de més de dos mesos a causa de la crisi sanitària del coronavirus. La facturació total del sector podria caure un terç del total: els 1.224 milions de facturació del 2019 es veurien reduïts fins als 800, aproximadament.

Tal com recorda la Cambra del Llibre en un comunicat, "la indústria del llibre constitueix el primer sector cultural del país segons les dades de facturació" i compta "amb un teixit empresarial format, fonamentalment, per petites i mitjanes empreses que garanteixen la pluralitat i la diversitat". Entre les mesures que l'Associació de Cambres del Llibre de l'Estat demana hi ha "incentivar a tot el territori l'adquisició de llibres a través del sistema llibreter, activar un pla de compres per a biblioteques públiques, escolars i universitàries, i posar en marxa un Bonus Llibre que serveixi com a foment de la lectura".

En una llibreria s'hi troba la màgia dels primers lectors, l'oasi dels joves, la saviesa dels adults i les estones de cel dels lectors empedernits. #totcomencaenunallibreria #TodoEmpiezaenUnaLibreria @EmpiezaLibreria https://t.co/vn6DHqGHJb — Alba Puig (@albapuigr) June 2, 2020

#totcomencaenunallibreria La primera on vaig començar el camí literari va ser la llib. El Full de Badalona. El 22-4-1997, l'Isidre Sala em va convidar a participar a signar a la pl. de l'Ajuntament. M'estrenava amb novel·la juvenil "Una setmana plena de boires" Moltes gràcies!!! pic.twitter.com/Knoc3mAWPi — Maria Carme Roca (@MCarmeRocaCosta) June 1, 2020

Què és el que fa diferent una #llibreria d’altres llocs?

L’únic lloc on l’ofici i la complicitat dels llibreters propicien que els autors i els seus #llibres es trobin amb lectors que no sabien ni que existien.@EmpiezaLibreria#TotComençaEnUnaLlibreria #TornemALesLlibreries pic.twitter.com/NIWikM7g0t — Edicions UB (@EdicionsUB) June 3, 2020