Els grans premis literaris francesos, posposats fins que reobrin les llibreries

Aquest divendres, una de les cares més conegudes del món de les lletres a França, el crític literari i periodista François Busnel, parella de l'escriptora Delphine de Vigan, ha iniciat una campanya a les xarxes per demanar al president Emmanuel Macron que mantingui les llibreries obertes. "Obrir les llibreries no és fer una excepció, és una norma: el combat contra l'obscurantisme que ens amenaça passa per la lectura", ha escrit l'autor al seu compte d'Instagram.

A internet, el Sindicat Nacional de l'Edició, el Sindicat de Llibreters Francesos i el Consell Permanent d'Escriptors reclamen al govern l'obertura de les llibreries perquè "el confinament social no sigui també un aïllament cultural" i han començat una recollida de signatures de suport.

"Què ens queda? La lectura"

Les reivindicacions arriben després que la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, confirmés dijous que les llibreries no estarien entre els comerços essencials, encara que se'ls permetrà organitzar serveis de lliurament a domicili i punts de recollida als establiments, mesures que ja s'estan posant en marxa nombrosos comerciants.

En solidaritat amb el gremi, el jurat del premi més important de les lletres franceses, el Goncourt, ha indicat que posposarà l'entrega fins que reobrin les llibreries. El reconeixement concedeix al seu guanyador un premi simbòlic d'un euro però li assegura unes vendes de centenars de milers d'exemplars i un focus mediàtic que garanteix la traducció a nombroses llengües. També s'han posposat altres premis literaris rellevants com l'Interallié i el de l'Acadèmia Francesa.

"El Goncourt s'anunciarà quan reobrin les llibreries; d'una altra manera no tindria sentit", ha explicat l'escriptora Camille Laurens, membre de l'Acadèmia Goncourt, que demana també que aquests comerços siguin considerats essencials. "Crec que són un comerç essencial i més encara quan tot el sector cultural està devastat en aquest moment, i no hi podrà haver ni cinema, ni teatre, ni música, ni galeries. ¿Què ens queda? La lectura. Poder anar a comprar un llibre i tornar a casa per llegir-lo és alimentar l'esperit. Significa evadir-se i seguir reflexionant", ha afegit. A aquesta petició s'hi han sumat, entre d'altres, l'expresident François Hollande, que ha defensat a l'emissora Europe 1 la reobertura de llibreries i biblioteques.