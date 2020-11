Luisgé Martín guanya el premi Herralde de novel·la 2020

L'escriptor madrileny Luisgé Martín ha guanyat el premi Herralde de novel·la, que s'ha anunciat aquest dilluns, amb Cien noches, una fàbula moral que explora a través de múltiples relats "el desig i la fidelitat, la promiscuïtat i les formes que adopta la mentida a l'hora d'expressar el desig que no sempre té connotacions sentimentals", segons el mateix autor. Martín defineix l'obra com una "novel·la de tesi", una "novel·la moral", una "novel·la eròtica light" i, alhora, "una novel·la negra amb un crim i una investigació per descobrir-lo": "Hi ha un al·legat a favor de la promiscuïtat". "Aquest tema és més a prop del que a vegades pensem. A més, passa tant amb els reis com amb els pidolaires, mai més ben dit. L'afer de Joan Carles I amb Corinna és una novel·la d'infidelitat, i aquesta setmana s'ha sabut també la sentència d'un cas d'assassinat del marit d'una dona per apartar-lo del mig". En el procés d'escriptura va sorgir el cas Ashley Madison, en què es van filtrar milers de dades confidencials de persones infidels, per exemple.

On neix Cien noches? "De la lectura d'un diari, on apareixia un informe sexològic, amb més o menys rigor o ciència. S'hi deia que el 55% dels homes declaraven ser infidels i el 46% de les dones. Al mateix temps l'estudi assegurava que era difícil dir si les dades eren veraces perquè la gent menteix". A ell se li va acudir què passaria si es comprovés si realment havien mentit o no, amb un detectiu. Així surt aquesta història d'històries, una novel·la en si mateixa promiscua, en què l'autor introdueix informes i també cameos amb textos d'altres autors com Edurne Portela, Manuel Vilas, lara Moreno i Sergio del Molino.

Segons Martín, l'obra entronca amb la seva literatura perquè es basa en "el plaer de mirar pel forat del pany". Però no hi entronca perquè "és una novel·la vitalista". "Resistir-se a l'adulteri és com aquestes persones que es resisteixen a deixar els llibres sense acabar-los. Com més aviat t'adones que és un error, millor. Hi ha molts llibres per llegir i no cal perdre-hi el temps".

Segons Gonzalo Queipo, membre del jurat, és "una obra carregada d'ironia i de segones intencions sobre la vida en parella". "Analitza una part nebulosa i complexa de la infidelitat i l'amor, en tots els seus aspectes. Utilitza la convenció del narrador i la ficció com si fos un entomòleg que analitza amb fredor i ironia la vida en parella, la vida amorosa i sentimental".

L'autor per primera vegada utilitza una veu femenina. La Irene és la protagonista del llibre. Martín creia que així s'escaparia dels tòpics de la promiscuïtat masculina i homosexual.

Un premi desitjat

Enguany hi havia 886 finalistes, una bona part procedents de l'Argentina. El finalista del premi Anagrama és l'argentí Federico Falco amb Los llanos. Segons l'editora d'Anagrama, narra la història d'un personatge que es retira a un poble després d'un trencament amorós. Es dedica a cuidar la terra i a criar gallines, lligat a les coses bàsiques, en paral·lel amb una reflexió sobre la literatura i el desamor. "És una novel·la sobre poca cosa si parlem de peripècies i embolics que han d'entretenir el lector", diu el membre del jurat Juan Pablo Villalobos. Però, en canvi, parla de "l'intent de recuperar una vida perduda, amb citacions i fragments d'altres autors i poemes amb una reflexió metaliterària". Falco ha explicat que l'obra sorgia de dues voluntats: "Explicar el temps i explicar el paisatge, el lloc d'on vinc, la Pampa argentina, que és una línia horitzontal. Moltes de les històries que escric tenen a veure amb un paisatge totalment diferent, les muntanyes i les selves".

"Quan vaig fer la carrera vivia més a l'Ateneo de Madrid que a casa meva, i allà tenia una sèrie de rutines. Una era anar a la sala de premsa i llegir els diaris. Em recordo –i no és una novel·lació– llegint la notícia del primer premi Herralde de novel·la i pensar que el voldria guanyar", recordava avui. L'autor ha destacat que escrivia des de ben petit i que s'havia presentat fins i tot al premi Planeta, amb "novel·les infumables, ingènues i impublicables". Ha confessat que va fer la prova de posar un pèl al sobre per veure si es llegien l'original i diu que el sobre va tornar amb pèl inclòs. L'autor ha agraït a Anagrama "fer de mi un autor més autor". També ha explicat que s'hi havia presentat altres vegades i ha expressat el seu "fanatisme" pel segell: "És una gran alegria".

Les últimes guanyadores de l'Herralde van ser Mariana Enríquez i Cristina Morales, que després es va endur un polèmic Premio Nacional.