La literatura sobre els marges de Cristina Morales guanya el premi Herralde

L'escriptora granadina Cristina Morales ha guanyat aquest dilluns el 36è Premi Herralde de Novel·la, dotat amb 18.000 euros i convocat per Editorial Anagrama, amb 'Lectura fàcil'. El jurat en destaca la seva mirada àcida i intel·ligent, la desbordant comicitat i la "troballa genial de quatre veus divertidíssimes que gaudeixen de la impunitat imprescindible en tota literatura de debò".

La novel·la finalista entre els 445 mecanoscrits presentats a la 36a edició ha estat 'El sistema del tacto', d'Alejandra Costamagna, una història sobre el "desarrelament i el sentiment de pertinença" a partir del viatge de 1.500 km que fa una noia per acomiadar-se del seu tiet en representació de tota la família.

A la novel·la de Cristina Morales, quatre dones que són "parentes", han emigrat d'un "entorn rural" i tenen amb diversos graus de discapacitat intel·lectual comparteixen un pis tutelat. Totes elles han passat bona part de les seves vides en centres urbans i rurals per a discapacitats intel·lectuals, però per sobre de tot són dones lliures, que viuen sense complexos el seu dia a dia, els seus cossos i la seva sexualitat. "Totes elles contenen un grau diferent del que administrativament s'anomena discapacitat intel·lectual -ha dit l'autora-. La tradició espanyola i llatinoamericana té molts exemples sobre la bogeria però en canvi en té pocs sobre el que s'anomenen 'idiotes' o els 'tontos del poble'".

Un nou llenguatge 'per a tothom'

El llibre pren el títol d'un gènere literari que es va començar a implantar a partir de la dècada dels 70 del segle XX. "El van començar a utilitzar una sèrie de biblioteques del centre i el nord d'Europa per a persones que tenien dificultats i discapacitat intel·lectual -ha explicat Morales-. Amb el temps s'ha fet servir també per a persones que tenen fins i tot problemes de lectura, com ara els migrants que no coneixen la llengua del país d'arribada, els reclusos que no han tingut accés a la lectura i persones que han patit el fracàs escolar. En última instància hi ha administracions que des de fa un temps emeten els seus papers i comunicats també en aquest llenguatge de la lectura fàcil, on no es pot utilitzar les subordinades, només pot haver-hi un subjecte per oració i cal evitar judicis de valor, ironies i ambigüitats".

La novel·la retrata una Barcelona mestissa i opressiva que des del discurs polític s'intenta mimetitzar amb qualsevol tipus d'alternativa no nascuda de la política: "Es capta qualsevol tipus de discurs que intenti ser crític amb ella", ha dit l'autora. En opinió de l'autora, des de la política i les institucions públiques es roben missatges i discursos emancipadors per fagocitar-los. Ha dit que la seva intenció a l'hora de fer el llibre era "mostrar el món on el polític professional es fa passar pel militant i de vegades ho és amb conseqüències devastadores ". Ha criticat el moviment "d'aspiradora" de l'Estat amb conceptes com la integració -quan seus personatges volen viure als marges-, l'accessibilitat i la inclusió, amb un llenguatge institucional bonista i paternalista que fa riure i en el qual es pren els ciutadans per ximples.

Cristina Morales (Granada, 1985) és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i especialista en Relacions Internacionals, i ha publicat les novel·les 'Los combatientes' (Caballo de Troya, 2013), 'Malas palabras' (Lumen, 2015) i 'Terroristas modernos' (Candaya, 2017).