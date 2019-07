Sergi Puyol: “Cada pàgina De Schrauwen és una obra d’art”

Sergi Puyol, que acaba de publicar La sangre extraña (Apa Apa), és un dels principals referents del còmic independent estatal i el fundador de l’editorial Apa Apa. No ens hauria de sorprendre, doncs, que la seva recomanació fos precisament un còmic. La seva tria és Vidas paralelas (Fulgencio Pimentel, 2019), del belga Olivier Schrauwen, un recull de sis històries “de ciència-ficció boja i gamberra, gairebé depravada”, assegura Puyol. “Té tot el que busco en un còmic”, diu.

“Schrauwen fa anys que experimenta amb el medi, esprement les seves possibilitats i jugant amb els recursos gràfics del còmic d’una manera tan magistral que pot arribar a semblar òbvia”, diu Puyol. L’obra del belga, un dels autors de còmic d’avantguarda més coneguts del gènere, combina els mons fantàstics amb tot un seguit de reflexions sobre temàtiques realistes com la identitat, el sexe, l’alienació i la destrucció del planeta. Per fer-ho, a Vidas paralelas presenta un futur distòpic amb sis personatges amb qui comparteix el cognom Schrauwen. “Sis alter egos diferents del mateix autor en sis possibles futurs grotescos”, diu Puyol.

Vidas paralelas no és l’única obra de Schrauwen que Puyol ha llegit. “Tot el que fa m’encanta i m’influencia d’alguna manera”, explica. Segons Puyol, el belga té una “combinació perfecta d’enginy i virtuosisme que fa de cada pàgina un obra d’art única”. “Fa uns anys em va impressionar amb la trilogia Arsène Schrauwen (Fulgencio Pimentel)”, recorda. Tot i l’admiració que sent per l’autor belga, Puyol intenta mantenir un estil propi. “Quan faig els meus còmics intento no llegir-lo ni a ell ni a cap altre dels meus autors preferits perquè no vull estar massa influenciat i que després es noti”, diu.