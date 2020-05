Els llibreters demanen que l'ajuda de l'Estat al sector cultural sigui "immediata"

La Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL) considera que les mesures específiques per al sector aprovades en reial decret aquest 5 de maig per pal·liar les conseqüències econòmiques per la pandèmia de coronavirus són "positives", si bé considera necessari que siguin "de caràcter immediat" per evitar el possible tancament d'establiments afectats per la crisi.

"Tant les ajudes a llibreries independents –de 4 milions d'euros– com el finançament a través d'una societat de garantia són molt positives. Però ens agradaria que tinguessin un caràcter més immediat i que arribin com més aviat millor", ha assenyalat el portaveu de CEGAL, Álvaro Manso.

Escurçar el procés d'elaboració al màxim

Ha explicat també que les esmentades ajudes han de venir a partir de projectes i hi ha "un procés d'elaboració que porta un temps". "Esperem que aquest procés sigui curt, perquè seria terrible tenir les ajudes disponibles i que algunes llibreries no arribin per una qüestió de temps".

Així mateix, ha reconegut "trobar a faltar" entre les mesures econòmiques l'opció de comprar llibres per a biblioteques a través de llibreries. "És una cosa que hem reclamat i compliria dues funcions: ajudar les llibreries i alhora seria una dotació per a les biblioteques, que porten molt de temps sense recuperar el nivell de compres d'abans de la crisi".