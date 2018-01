Martí Gironell guanya el Ramon Llull

El periodista i escriptor Martí Gironell ha guanyat el premi Ramon Llull 2018 amb la novel·la 'La força d'un destí'. L'autor de novel·les tan populars com 'El pont dels jueus' relata al llibre la vida de Ceferino Carrión, que després d'emigrar als Estats Units fugint del franquisme va adoptar el nom de Jean Leon. Gironell narra les aventures del personatge a Hollywood, on es fa amic d'estrelles com James Dean i acabarà obrint el restaurant La Scala, meca de les 'celebrities' de la indústria del cinema. Als 60 va tornar a Catalunya per conrear el seu propi vi al Penedès, on va ser el primer de plantar ceps de Cabernet Sauvignon. La novel·la es publicarà el 28 de febrer.

Creat l'any 1981 per l'editorial Planeta, el guardó es va convertir en el més ben dotat de les lletres catalanes (90.000 euros) quan l'any 2007 es va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Ramon Llull, formada pels governs andorrà, balear i català, aquest últim, representat a través de l'Institut Ramon Llull. Cinc anys després, amb el conveni no renovat, el premi va perdre 30.000 euros de dotació i va tornar a ser competència exclusiva de Planeta. La novel·la guanyadora continua publicant-se en català, castellà i francès. Entre els guanyadors del premi Ramon Llull des de la creació del guardó hi ha Joan Perucho, Carme Riera, Terenci Moix, Josep Maria Ballarín, Maria de la Pau Janer, Màrius Serra i Vicenç Villatoro. Entre els últims autors premiats hi ha Imma Monsó ('La dona veloç', 2012), Sílvia Soler ('L'estiu que comença, 2013) i Care Santos ('Desig de xocolata', 2014). També Xavier Bosch, que amb 'Algú com tu' (2015 va aconseguir un gran èxit de vendes.

Els últims dos guanyadors del Llull han estat Víctor Amela, amb la novel·la històrica 'La filla del capità Groc' (2016) i Pilar Rahola amb 'Rosa de cendra' (2017), ambientada durant la Setmana Tràgica.