Francesc Serés segueix al capdamunt del rànquing dels llibres més venuts en català

Francesc Serés encapçala, una setmana més, la llista dels llibres de ficció en català més venuts amb La casa de foc, segons les dades de Libridata. Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, ha escalat fins a la tercera posició després de reaparèixer del rànquing la setmana passada. En castellà, l'escriptora Eva García Sáenz de Urturi ha desbancat Carlos Ruiz Zafón amb Aquitania.

En no-ficció, Jordi Amat continua coronant la llista en català amb El fill del xofer. Aquesta setmana, però, el seu llibre sobre Alfons Quintà també és el més venut de no-ficció en castellà, per davant dels títols de Karlos Arguiñano i Irene Vallejo. Entre els títols de no-ficció més venuts en català també hi ha Vides catalanes que han fet història, de Borja de Riquer, i l'assaig No diguis res, de Patrick Radden Keefe.

FICCIÓ EN CATALÀ

Francesc Serés - 'La casa de foc' (Proa) 1/7 Carlos Ruiz Zafón - 'La ciutat de vapor' (Columna) 2/6 Irene Solà - 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama) 5/85 Ken Follett - 'Les tenebres i l'alba' (Rosa dels Vents) 4/15 Joanot Martorell - 'Tirant lo Blanc' (Proa) 3/8

FICCIÓ EN CASTELLÀ

Eva García Saénz de Urturi - 'Aquitania' (Planeta) 2/9 Carlos Ruiz Zafón - 'La ciudad de vapor' (Planeta) 1/6 Sandra Barneda - 'Un océano para llegar a ti' (Planeta) 3/9 Ken Follett - 'Las tinieblas y el alba' (Plaza & Janes) 5/15 Juan Gómez-Jurado - 'Reina roja' (Ediciones B) 7/112

NO-FICCIÓ EN CATALÀ

Jordi Amat - 'El fill del xofer' (Edicions 62) 1/7 Borja de Riquer - 'Vides catalanes que han fet història' (Edicions 62) 2/5 Patrick Radden Keefe - 'No diguis res' (Periscopi) 4/17 Diversos autors - 'El llibre de La Marató 2020' (Rosa dels Vents) 3/6 Marina Garcés - 'Escola d'aprenents' (Galaxia Gutenberg) 6/6

NO-FICCIÓ EN CASTELLÀ