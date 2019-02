El festival MOT mira cap a la Mediterrània

"La Mediterrània és una identitat amb una entitat pròpia -recordava aquest migdia Manuel Forcano, comissari del festival MOT 2019, que es farà a Olot i Girona els últims dies de març i els primers d'abril, respectivament-. L'objectiu d'aquesta edició és revertir l'efecte Carlemany. Volem mostrar que la Mediterrània és un mar que funciona com a pont de llengües, alfabets, mites i històries".

Un total de 41 autors, repartits en taules rodones, diàlegs i vermuts, participaran al festival literari. "Una setmana abans haurà tingut lloc el Kosmopolis al CCCB de Barcelona -deia Carles Ribas, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona-. Seran tres setmanes on la literatura ocuparà la centralitat del territori". La vocació de Forcano "d'ajuntar les quatre ribes de la Mediterrània, la del sud -amb la presència del Magreb-, la del Pròxim Orient i la del nord, tant amb autors catalans, mallorquins i valencians com amb una representació grega i turca" queda exemplificada al programa.

Un cartell de luxe

Així, entre els actes previstos a Olot entre el dijous 28 de març i diumenge 31 de març, destaca la conversa entre l'autora de Sardenya Michela Murgia i el poeta i director de la Institució de les Lletres Catalanes, Joan-Elies Adell (29 de març, 22 h), el recital de poesia andalusina en català a càrrec de Margarida Castells, Josep Piera i Jaume Pont (30 de març, 12 h) i dues converses més: la de Mircea Cartarescu amb el traductor Xavier Montoliu Pauli (30 de març, 20 h) i la d'Andrea Marcolongo i Mariàngela Vilallonga, centrada en la importància del llegat de la llengua i els mites grecs en la nostra cultura (30 de març, 18 h). Una de les revelacions que presentarà el festival és el libanès Mazen Maarouf, de qui Navona i Alianza publiquen un recull de narracions esplèndid, 'Acudits per a milicians' (29 de març, 18 h).

A Girona, la programació manté el nivell olotí. L'escriptor i pintor marroquí Mahi Binebine conversarà amb la traductora, arabista i crítica Paula Santillán (4 d'abril, 20 h), Carme Riera mantindrà un diàleg amb Mita Casacuberta centrat en el seu primer llibre de contes, 'Te deix amor, la mar com a penyora' (5 d'abril, 18 h). Marina Espasa moderarà la conversa entre "dos autors escumosos, cadencials... per no dir obsessionals" -en paraules de Forcano-: Biel Mesquida i Josep Maria Fonalleras (6 d'abril, 20 h). El comissari del MOT 2019, finalment, entrevistarà un dels nous valors de les lletres turques, Burhan Sönmez, de qui Periscopi va publicar el 2019 la novel·la 'Istanbul, Istanbul' (6 d'abril, 20 h).

"Tots els autors que vénen, siguin consolidats o no, tenen el mar a la mirada -ha assegurat Forcano-. Demostren que tots nosaltres formem part de la cultura de la mar mediterrània. Beirut està molt més a prop de nosaltres que Nova York, encara que ens sembli el contrari". En aquest sentit, la consellera de Cultura Laura Borràs ha recordat un vers d'un dels llibres de poemes de Forcano, on escriu: "Cada cos és una platja diferent d'un mateix mar".