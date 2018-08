Els ‘bestsellers’ que triomfen al món

Estats Units

Bill Clinton destapa la Casa Blanca

Bill Clinton va entrar al món de la ficció a principis de juny acompanyat del novel·lista James Patterson i, des d’aleshores, el seu thriller polític escrit a quatre mans arrasa als Estats Units. El president ha desaparegut, publicat a Catalunya per Columna i Planeta, encapçala les llistes de més venuts del país nord-americà amb una història fictícia sobre un polític obligat a esfumar-se i a actuar des de l’ombra. El llibre està farcit de traïcions i intrigues que prenen forma des de les entranyes de la Casa Blanca.

Colòmbia

El triomf colombià de María Dueñas

L’escalada de María Dueñas com una de les autores més esperades ja es podia preveure per Sant Jordi a Catalunya, quan va situar-se primera al rànquing de ficció en castellà. L’èxit de lectors de Las hijas del capitán ha arribat fins a Colòmbia, on la seva quarta novel·la -la història de tres germanes que emigren a Nova York- ha tingut molt bona rebuda. Dueñas és, de fet, una de les veteranes entre els més venuts. Del seu primer llibre, El tiempo entre costuras (2009), en va despatxar més de tres milions d’exemplars.

Mèxic

Un èxit propulsat pels ‘booktubers’

A cavall entre el terror i la intriga, El jardín de las mariposas explora les brutalitats d’un sociòpata que segresta i tortura un grup de noies. Publicada el 2016, la novel·la ha anat fent camí en les llistes de més venuts de diversos països i ha servit per propulsar Dot Hutchison com a escriptora de bestsellers a través, sobretot, de recomanacions de booktubers. L’autora ha seguit alimentant les seves històries amb títols com The summer children i The roses of May,que, de moment, no s’han publicat a Catalunya.

Argentina

Una història d’amor sota els Andes

Amb una desena de llibres publicats, l’argentina Gloria V. Casañas ha convertit els paisatges de la Patagònia en l’empremta que caracteritza les seves històries. La mirada del puma suposa el retorn de l’escriptora a Los Notros, un petit poble situat a la falda dels Andes que ja va aparèixer al seu primer títol, En alas de la seducción (2011). En aquesta ocasió, el poble es veurà envaït per turistes que persegueixen els seus paisatges paradisíacs. Un d’ells s’enamorarà perdudament d’una noia del poble.

Portugal

Història de Lisboa en primera persona

L’escriptor portuguès Miguel Sousa Tavares ha posat en pausa la seva carrera novel·lística per endinsar-se en la seva infantesa. A Cebola crua com sal e broa, l’autor narra en clau memorialística com va créixer en una granja a Marão, va passar la joventut en una Lisboa grisa i va descobrir el món a través dels llibres, els diaris i la televisió. Especialitzat en novel·la històrica i conegut sobretot pel seu debut Equador (La Campana, 2005), amb aquest nou títol repassa dècades d’història de Portugal explicades en primera persona.

Brasil

Poemes extrets de les xarxes socials

Només el títol d’aquest bestseller ja és una declaració d’intencions. S’anomena Textos massa cruels per ser llegits ràpidament i va néixer de la mà d’Igor Pires da Silva, un estudiant universitari que va intentar superar una ruptura amorosa publicant els seus pensaments a Facebook. Davant l’èxit dels textos, Pires va crear una pàgina a la xarxa social i va convidar tothom a abocar-hi els seus sentiments. Entre la poesia i l’autoajuda, el llibre reuneix els millors fragments amb il·lustracions de Gabriela Barreira.

Espanya

La fama massiva de Joël Dicker

Després de sacsejar el mercat editorial el 2012 amb La veritat sobre el cas Harry Quebert i de repetir l’èxit dos anys més tard amb El llibre dels Baltimore, Joël Dicker ha irromput a les llibreries catalanes i de l’estat amb un nou thriller policial. L’escriptor suís ha creat per a aquesta història un nou catàleg de personatges que habiten en un poble fictici i són testimonis d’una desaparició. Al llarg de 600 pàgines, Dicker desgrana una narració que es remunta a 20 anys enrere i que furga en els secrets enterrats a través d’un bon gruix de subtrames.

Alemanya

Un poble explicat a través dels morts

Els morts parlen, a la nova novel·la de Robert Seethaler, que s’endinsa en un peculiar exercici literari i retrata un petit poble a través dels habitants que ja no hi són. L’escriptor austríac, que amb Tota una vida va saltar al panorama literari internacional (La Campana, 2014), explora ara amb Das feld (El camp) les preocupacions quotidianes a partir d’un grapat de personatges senzills. Amors difusos, promeses no complertes, decepcions i solituds prenen forma en un llibre evocador elaborat a base de records.

Regne Unit

La maternitat sense pèls a la llengua

Després de col·locar-se al capdamunt de les llistes de vendes amb Why mummy drinks, l’escriptora Gill Sims continua estirant el fil de la maternitat amb una nova història de mares que reneguen. Why mummy swears recupera els personatges de la primera novel·la uns anys després per plasmar els malsons als quals s’enfronten els pares quan els fills comencen a anar a l’escola. Escrita en forma de diari a través de la veu de la mare, la novel·la explica la maternitat amb humor i sense esquivar les parts menys agradables.

França

Un debut triomfal des de l’any passat

Laetitia Colombani va fer les primeres passes en el món de la literatura el maig del 2017, quan va publicar La tresse ( La trena ). Aquell debut es va convertir mesos després en el llibre de l’estiu a França i tot apunta que enguany repetirà el triomf. Colombani teixeix les històries de tres dones de diferents continents que lluiten per desfer-se de les cotilles conservadores i lluitar per la felicitat. L’autora, que també és actriu i directora, descabdella la trama a través d’una mirada cinematogràfica que ha captivat milers de lectors francesos.

Itàlia

Premi Strega a la vida de Gerda Taro

Guardonada amb el premi Strega i el premi Bagutta, la nova obra d’Helena Janeczek fusiona la novel·la històrica i la biografia per relatar la història de la fotògrafa Gerda Taro. Companya de Robert Capa, la protagonista va immortalitzar moments clau de la Guerra Civil i va ser la primera fotoperiodista que va cobrir un conflicte bèl·lic. A La ragazza con la Leica (La noia amb la Leica), Janeczek rescata la figura de Taro i ressegueix la seva biografia a través de les instantànies que va deixar i dels records de tres persones que la van conèixer de ben a prop.

Rússia

Els petits herois de la Rússia soviètica

La primera novel·la de l’autora russa musulmana Guzel Yakhina va convertir-la en un fenomen literari amb la història d’una dona musulmana i comunista que trobava l’amor ( Zuleikha obre els ulls ). Ara es fixa en els alemanys del Volga durant els anys de la Rússia soviètica amb Deti Moi ( Els meus fills ), el relat d’un pare i una filla que viuen amb senzillesa en un petit poble. A partir del seu dia a dia, reconstrueix els esdeveniments històrics i polítics de l’època des d’un prisma poc explorat en la literatura contemporània.