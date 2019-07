Carlo Padial: “Walser representa el que és escriure, o intentar-ho”

Carlo Padial té un vessant creatiu doble com a cineasta i escriptor: és l’autor del documental sobre el youtuber Wismichu Vosotros sois mi película (2019), i el seu últim llibre és Doctor Portuondo (Blackie Books, 2017). Del món de la literatura en destaca, més que un títol, un autor: el suís Robert Walser. “Per mi Walser representa el que és escriure, o intentar-ho. És un gran artista amb posat d’escriptor i d’una qualitat excepcional”, subratlla. El que més li agrada de Walser és que “a les seves obres combina el seu punt de vista únic amb un sentit de l’humor particular”.

Hi ha dos llibres que considera que són “un pont d’entrada al seu món creatiu”: Jakob von Gunten. Un dietari, la més coneguda de l’autor, i La passejada, on segons Padial el suís “destil·la més estil”. Si n’hagués de destacar només una, seria aquesta última, i és que per a Padial “és prodigiós aconseguir fer una obra d’un alt mèrit artístic amb tan poca cosa”. A La passejada, Walser relata la seva concepció del món a través d’un conjunt de passejos que fa tot sol. Amb una mirada crítica i reflexiva, descriu la seva experiència vital i la realitat que l’envolta i reflexiona sobre el significat de la vida, en una obra que destaca per la seva brevetat. “M’agraden les obres breus”, confessa Padial, a qui asfixien els escriptors “a la russa”.

Padial es va començar a interessar per l’obra de Walser quan es va posar “a escriure de debò”, explica. La seva obra el va impressionar perquè la veu del suís és particular, i precisament ell busca llegir les obres d’“escriptors que siguin artístics”, com Franz Kafka i Fernando Arrabal, “autors que facin de l’escriptura un esdeveniment únic, propi i privat”. I per a ell Robert Walser és “un dels mestres indiscutibles”.