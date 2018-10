Toni Soler publica un llibre sobre la pèrdua del pare

El periodista i col·laborador de l'ARA Toni Soler publicarà el 14 de novembre el llibre 'El tumor' (Anagrama), un relat autobiogràfic en el qual aborda el sofriment reprimit d'un adolescent que veu de manera impassible com un càncer cerebral s'emporta la vida del seu pare.

"Als setze anys vaig veure morir el pare i vaig intentar congelar el dol, per no sentir dolor i per tirar endavant amb les eines que creia tenir a l’abast; però el dol autèntic no desapareix quan se li barra el pas, sinó que es torna líquid i es recompon, amb el pas dels anys, esmunyint-se per escletxes insospitades", confessa Soler, que va perdre el seu pare quan només tenia setze anys. El 52 és la xifra que li aporta el sentit poètic: "Va ser l'edat en què es va posar malalt, i són els que jo tinc en el moment d'escriure aquestes línies".

'El tumor' és una carta de Soler (Figueres, 1965) al seu progenitor llargament ajornada, tant pels quatre anys que la malaltia va envair el seu pare com pels trenta anys que ha necessitat per covar-lo. "La pèrdua dels pares –per sort– és una absència que no s’omple mai del tot. Parlar del pare o de la mare és parlar d’un mateix. Les seves morts ens expliquen, tant com les seves vides. Un dol incomplet ens allunya de qui som realment, ens impedeix coneixe’ns de veritat".