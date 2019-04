Sergi Pàmies i Enric Casasses, Premis de la Crítica 2018 en llengua catalana

L'articulista i escriptor Sergi Pàmies i el poeta Enric Casasses han guanyat aquest dissabte els Premis de la Crítica que atorguen anualment els crítics literaris a les millors obres en narrativa i poesia en llengua catalana. Els guardons, que no tenen dotació econòmica, els concedeix l'Associació Espanyola de Crítics Literaris (AECL) des del 1956, quan el va rebre Camilo José Cela per 'La catira', i s'atorguen als millors llibres de narrativa i poesia publicats a Espanya l'any anterior, tant en castellà com en gallec, eusquera i català.

El novel·lista Antonio Soler per 'Sur' i la poetessa Raquel Lanseros per 'Matria' han estat guardonats amb els Premis de la Crítica als millors llibres de narrativa i poesia en castellà. Soler (Màlaga, 1956) ja va ser guardonat el 1996 amb aquest mateix premi per 'Las bailarinas muertas'. 'Sur', editada per Galaxia Gutenberg, acumula nombrosos reconeixements.

En l'última edició van ser distingits el novel·lista Javier Marías per 'Berta Isla' i el poeta català Luis Bagué Quílez per 'Clima mediterráneo'. El president de l'AECL, Ángel Basanta, ha estat l'encarregat de llegir l'acta del jurat, reunit des d'ahir a la localitat lleonesa de Villafranca del Bierzo, on s'ha fet públic el veredicte aquest migdia. En llengua catalana, el premi de narrativa ha estat per a Sergi Pàmies per 'L'art de portar gavardina', mentre que el millor poemari segons el parer del jurat ha estat 'El nus nu/La Flor', d'Enric Casasses.

Antonio Lopo ha estat premiat per la millor obra narrativa en gallec amb 'Extraordinario' i Pilar Pallarés pel millor poemari en aquesta llengua per 'Tempo fósil'. Finalment, el premi a la millor obra en eusquera ha sigut per a 'Fakirraren abotsa' ('La veu del faquir'), d'Harkaitz Cano, mentre que Juanjo Olasagarre ha estat reconegut en l'apartat de poesia per 'Ia hemen' ('Gairebé aquí').