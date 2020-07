El Sant Jordi d'estiu és de les llibreries

Sant Jordi ha arribat tard i en condicions no del tot òptimes, però finalment és aquí. Potser ha perdut l’escut i alguna peça de l’armadura durant el llarg trajecte, però encara té ganes de repartir llibres i roses: amb mascareta, les mans enllustrades amb gel hidroalcohòlic i respectant la distància de seguretat.

La diada prevista per al 23 d’abril, i ajornada a causa de la crisi sanitària, s’ha reconvertit en una festa batejada com Dia del Llibre i la Rosa que se celebra en bona part del territori català i de formes molt diverses, tenint en compte la presència o no de rebrots. És cert que ni una desena de municipis del Segrià –entre els quals, Lleida–, ni Figueres, ni Vilafant, ni Reus celebraran la diada en les condicions imaginades per la Cambra del Llibre al juny. Tampoc Barcelona, que divendres passat anunciava la cancel·lació del centenar de parades que s’havien d’instal·lar al passeig de Gràcia. “Quan es va anul·lar l’espai comú al passeig de Gràcia vam quedar parats –comenta Jordi Gispert, de la Llibreria 22 de Girona–. La imatge que es va tenir durant el cap de setmana va ser que el dia 23 no es faria res. Dilluns vam parlar amb les administracions i, sempre amb la prudència davant de tot, vam decidir que a Girona celebraríem el Dia del Llibre i la Rosa. De dues maneres: a través de les llibreries i també amb parades a la plaça de la Independència a partir de les quatre de la tarda”.

Sortir al carrer

Són molts els municipis en què es vendran llibres i roses al carrer

Girona exemplifica el que ha passat a moltes ciutats mitjanes i municipis més petits. El llibre i la rosa es faran visibles durant tota la jornada duplicant l’activitat, és a dir, des dels mateixos establiments però en parades situades en un espai cèntric i controlat des d’un punt de vista sanitari. “Garantir la seguretat al màxim ha sigut la nostra prioritat des d’un primer moment –explica Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre–. Hem arribat al 23 de juliol amb una visió positiva, tenint en compte les circumstàncies en què s’ha acabat celebrant”. Els últims dies, Tixis ha detectat “un augment de l’ambient a les llibreries”, impressió que constaten bona part dels establiments. “Des de dilluns hem rebut una bona empenta de clients”, explica Xevi Cortacans, de la vigatana Muntanya de Llibres. “La gent està comprant més, pensant en regalar cultura el dia 23, però també es barreja amb qui busca llibres per a l’estiu”, diu Mireia Perelló, de la barcelonina La Impossible. Des de Lleida, on només es pot atendre els clients amb cita prèvia –com a l’inici del desconfinament–, Ramon Caselles no ha deixat d’apuntar visites de clients per a aquest dijous a la llibreria Caselles. “Hi ha un interès que ha anat en augment –diu–. Si alguna hora tenim massa cites concertades hem d’endarrerir les visites. Hi ha, a més, l’al·licient del descompte del 10% que farem durant tot el dia”.

“Aquest increment de l’activitat va començar a principis de juliol –afegeix Patrici Tixis–. De fet, el símptoma que des de la Cambra del Llibre ens sembla més important de subratllar és que des de l’inici del desconfinament hi ha hagut molt d’interès per part dels lectors de retrobar-se amb els llibres. Durant el confinament ja es va llegir més que en circumstàncies normals. Quan s’ha pogut sortir de casa i visitar les llibreries s’hi han començat a trobar novetats, i això també és un incentiu”. El Dia del Llibre i la Rosa d’aquest 2020 és atípic també perquè hi conviuen títols que van sortir amb normalitat durant el primer trimestre de l’any, novetats que es van quedar al magatzem a causa de la interrupció de l’activitat comercial i que finalment van arribar a les botigues a finals de maig i alguns dels títols previstos per a l’estiu.

Aquest any, i a causa de moltes anul·lacions de signatures divendres passat –o també durant el cap de setmana–, és més complicat saber quins autors signen llibres i on ho faran. L’absència d’un document centralitzat fa que calgui acudir a cada establiment per saber quins plans tenen. “La Documenta no posarem parada al carrer, però passaran diversos autors a signar a la llibreria, com ara Stefanie Kremser, David Nel·lo, Rafel Nadal, Carla Gràcia i Lluís-Anton Baulenas –explica el llibreter Èric del Arco–. Com que no hem pogut fer un Sant Jordi el 23 d’abril i el Dia del Llibre i la Rosa tampoc es pot celebrar com voldríem, ens plantegem la jornada com una festa d’agraïment als lectors, que ens han anat comprant llibres en línia i que han tornat a venir quan hem pogut aixecar la persiana. Si altres anys dubtàvem en l’aplicació del 10% de descompte aquest any ho fem de gust”.

També des de l’Eixample barceloní, a la La Impossible ultimen el 23 de juliol amb il·lusió. “Vam cancel·lar les signatures perquè alguns autors no podien venir o no s’hi veien amb cor –diu Mireia Perelló–. També ens vam quedar sense la parada al passeig de Gràcia... però obrirem de nou del matí a nou del vespre i tindrem una parada davant la llibreria amb títols nous o representatius per descongestionar l’espai tancat”. Una vuitantena de llibreries han demanat poder col·locar una parada al carrer, de la mateixa manera que ho han fet moltes floristeries. És el cas de La Memòria, situada a Gràcia. “Muntarem parada a la plaça de la Vila, i després d’anul·lar totes les firmes n’hem col·locat tres a l’aire lliure: vindran Carla Gràcia, Julià Guillamon i Rafel Nadal”, explica Anna Josa, que també constata l’augment de clients dels últims dies. “Estem per sobre de la mitjana de les últimes setmanes –comenta–. De fet, han augmentat els compradors des de l’inici del desconfinament, perquè o bé s’havien quedat sense llibres a casa o bé tenen por a un altre confinament i s’aprovisionen de lectures amb temps”.

Fora de Barcelona, la plaça del mercat de Vic i la rambla de Tarragona es preparen també per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa. “A Vic serem vuit llibreters, i hi haurà també parades de roses –comenta Xevi Cortacans, de Muntanya de Llibres–. Ho farem a la plaça Major. Des de la regidoria de comerç se’ns ha facilitat molt, hi ha mercat dos dies a la setmana: serà una jornada segura i maca”. Des de la tarragonina Adserà, el punt de vista és una mica més escèptic. “Volem mantenir la tradició i per això tindrem parada al carrer i la llibreria oberta, però fins que no passi el dia no podem saber com anirà. De moment, aquesta setmana no hem detectat un increment de les vendes”.

Signatures diferides

Moltes llibreries vendran llibres signats dies abans pels autors

Una modalitat de signatura a l’alça aquest Sant Jordi és la diferida. Són molts els autors que han deixat signades les seves últimes novetats. A La Memòria ho ha fet, per exemple, Eva Baltasar. I a la 22 de Girona i a la barcelonina Ona Llibres han sigut diversos els autors que han escrit unes paraules per als lectors. En aquesta última, que va obrir nou local a Pau Claris al juny, s’hi poden comprar llibres dedicats per part d’Antoni Bassas, Txell Feixas, Irene Solà, Enric Calpena i Rocio Bonilla.

Si el 23 d’abril la venda en línia va aconseguir que es facturés “al voltant d’un 25% del que seria habitual”, recorda Patrici Tixis, l’expectativa per a aquest 23 de juliol és aconseguir “vendre més del que es vendria durant el mateix període en un any normal”. La gran notícia seria que, a més de repartir llibres i roses, Sant Jordi derrotés el drac més temible del present –el coronavirus– i els sectors culturals, acompanyats de la resta de la societat, comencessin a redreçar-se.

Una diada ajornada tres mesos 1 de març Les editorials preparen les novetats més potents A principis de març, i tot i la situació crítica que vivia la Xina i començava a patir Itàlia, el sector editorial català ultimava la publicació de les novetats més potents de cara al 23 d’abril. 14 de març L’inici del confinament fa trontollar Sant Jordi L’arrencada de l’estat d’alarma, amb el confinament domiciliari i el tancament de comerços, comença a fer inviable la celebració de Sant Jordi. Molts llibres es queden als magatzems de les distribuïdores, pendents encara d’arribar a llibreries. Durant un mes i mig l’única venda de llibres possible és en línia. 23 d’abril Una diada en què només es pot comprar virtualment El Sant Jordi virtual –sense parades de llibres ni roses, amb les llibreries tancades i sense la possibilitat de signatures– es va tancar amb una facturació d’un 75% menys que en una diada normal. 4 de juny El Dia del Llibre i la Rosa comença a escalfar motors El sector del llibre va presentar la campanya Tot comença en una llibreria per defensar el valor i la importància de la lectura. Era el pas previ per començar a preparar el Dia del Llibre i la Rosa. 17 de juliol El rebrot de covid-19 cancel·la els actes al passeig de Gràcia Després de setmanes treballant en la jornada del 23 de juliol, la Cambra del Llibre va haver de cancel·lar la celebració de Sant Jordi al passeig de Gràcia a causa del rebrot a l’àrea metropolitana.