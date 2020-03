Montse Ayats: "Espero i desitjo que el Sant Jordi alternatiu sigui una bona manera de sortir d'aquest malson"

La decisió de la Cambra del Llibre d'ajornar el Sant Jordi ha sigut inevitable, però ha generat "un problema important": el volum que el sector editorial factura durant els mesos de març i abril ronda el "25% del total anual". Així començava la xerrada de Montse Ayats d'aquest divendres a la tarda a l'Instagram de la Llibreria Ona, que tenia previst obrir nou local al carrer Pau Claris de Barcelona aquest mes d'abril, poc abans del Dia del Llibre, i que mitiga els efectes de l'absència real amb la presència virtual a les xarxes a través d'actes com la conversa entre Ayats, editora d'Eumo i presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, i la nova cap de comunicació d'Ona, Sílvia Sanjosé.

"Alguns sectors no van tan justos com el nostre: el que és important és que siguem capaços de preservar la diversitat cultural que tenim, d'editorials i llibreries de diverses dimensions –ha explicat Ayats en relació a les possibles conseqüències de l'aturada d'aquestes setmanes a causa del confinament per evitar la propagació del coronavirus–. El gran problema que tenim tots ara mateix és de liquiditat. Necessitem una injecció de diners a les nostres empreses perquè continuïn funcionant, i la setmana que ve en principi la Generalitat aprovarà crèdits que van entre els 20.000 i els 300.000 euros que haurien de permetre superar el sotrac". Ayats ha recordat també amb bons ulls l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona de "fer una compra per valor d'un milió d'euros a les llibreries de la ciutat de fons editorial que anirà a les biblioteques de la ciutat".

Els ajuts que es puguin fer des del ministeri de Cultura, la Generalitat i els ajuntaments seran "crucials" per salvar o sentenciar la situació, ha afegit.

Mirant cap a l'estiu

"Espero i desitjo que el Sant Jordi alternatiu sigui una bona manera de sortir d'aquest malson", ha admès Ayats durant la xerrada. La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana ha reconegut que "serà difícil substituir el Dia del Llibre", però també ha recordat que "si es poden mobilitzar els diversos agents del sector i la població, encara que s'hagin patit pèrdues personals, econòmiques i laborals, per a tots ells sortir un dia al carrer i fer festa serà necessari".

La data hauria de ser "abans que comenci l'estiu", perquè la calor excessiva i les vacances poden ser dos elements que vagin en contra de la repercussió de la diada. "Si ens n'anem cap al setembre, malament, perquè llavors hi ha la Setmana del Llibre en Català i al cap de tres mesos ja som a Nadal, al final de l'any", ha dit.

Una petita esperança que no es perd

Montse Ayats ha confessat també que encara té "la petita esperança que, tot i que no es podrà fer un Sant Jordi comme il faut, el dia 23 d'abril les llibreries potser tenen permís per estar obertes". En cas que fos així, l'aturada d'aquestes setmanes hauria fet impossible que les novetats previstes per a finals de març i principis d'abril –totes elles ajornades– fossin als taulells de novetats. "La majoria d'editors encara teníem la producció als magatzems i als distribuïdors: cal que passi un temps perquè els llibres arribin a les llibreries i els lectors els puguin conèixer".

Al final de la xerrada, i en referència a un article recent de l'editor Bernat Ruiz Domènech, que parlava de "la primavera negra del llibre", Ayats ha admès que "el sector del llibre és feble" i que hi ha "una certa ineficiència" que el fa encara més vulnerable. "Si vius de la immediatesa quan hi ha una crisi és letal", ha afegit, abans de posar punt final a la sessió.