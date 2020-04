Llibreries Obertes quadruplica les vendes: ja s'acosta als 40.000 llibres venuts

Aquest Sant Jordi el compromís dels lectors amb el sector del llibre és més important que mai per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi causada per l'aturada de l'economia durant la pandèmia de coronavirus. De moment, dues de les plataformes on es poden comprar llibres aquests dies ja han comunicat els resultats de vendes d'aquests dies.

Fins aquesta diada de Sant Jordi, els llibres regalats a través de Llibreries Obertes –una iniciativa impulsada pel grup Som i del qual va assumir el lideratge Òmnium Cultural dissabte– s'acosten als 40.000. Això suposa un impacte econòmic de 800.000 euros per a les llibreries adherides, informa l'entitat.

La iniciativa ja aplega 458 llibreries de tots els Països Catalans (cosa que representa la pràctica totalitat de les llibreries) i compta amb 7.360 llibres al catàleg, sobretot integrat per novetats dels últims dos anys.

Libelista també ha anunciat que ha batut tots els seus rècords de vendes durant aquest Sant Jordi. La plataforma ha vist triplicades les vendes aquest últim mes, i avui al matí les comandes han continuat arribant, i ja són gairebé 800 les peticions en només cinc hores de Sant Jordi.

La majoria de comandes es tramiten per enviar a casa i, seguint la filosofia de la plataforma, beneficien les llibreries adherides a Libelista, unes 120. La tendència d’augment de vendes ja va començar amb l’inici del confinament, en què Libelista va veure duplicades les vendes. Actualment ja les ha triplicat. El mes d’abril s’han fet 3.336 comandes, i en total s’han comprat 7.332 llibres. Entre els títols més venuts a Libelista hi ha Boulder d’Eva Baltasar, La madre de Frankenstein d'Almudena Grandes i Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà.