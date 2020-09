Rutes literàries a la ciutat: una opció d’oci I cultura

Durant els últims anys, la bona acollida dels itineraris literaris de la Setmana del Llibre en Català -que ha crescut en paral·lel a una demanda general, sovint associada a llibres beneïts per les bones vendes- ha permès que l’oferta hagi anat creixent. Enguany, tot i la situació d’excepcionalitat que es viu a bona part del món, s’han plantejat una vintena de rutes que passejaran els assistents pels llocs per on es mouen els personatges, reals o inventats, d’algunes de les novetats d’aquesta represa. Disset de les vint rutes són de pagament -costen 9 euros- i per inscriure-s’hi cal enviar un correu electrònic a l’adreça itineraris@lasetmana.cat, facilitant el nom i cognoms, el número de telèfon mòbil, el nom de l’itinerari en què es vol inscriure l’interessat i el nombre de persones que s’hi apunten.

El dimecres 9 de setembre, a la plaça Sant Felip Neri, a les 19 h, començarà la ruta La Barcelona bombardejada, a càrrec de Mireia Capdevila, autora del llibre homònim, que publica Efadós. L’itinerari connecta la Ciutat Vella i la Barceloneta a través dels bombardejos per part del bàndol nacional entre el 1937 i el 1939. Entre els escenaris escollits per a la ruta hi ha l’escola de Sant Felip Neri, la plaça de la Catedral, la plaça de Sant Jaume, el Mercat de Santa Caterina, la Via Laietana i l’Escola del Mar de la Barceloneta.

El 23 d’octubre del 1836 va aparèixer a la Gazette des Tribunaux parisenca un article anònim en què s’explicava el cas d’un llibreter barceloní que havia assassinat diverses persones. Aquesta història, que no es basava en fets reals, va ser represa en altres publicacions i per autors com Gustave Flaubert fins que, ja al segle XX, Ramon Miquel i Planas va publicar La llegenda del llibreter assassí de Barcelona. L’escriptor Marcel Fité va publicar aquest hivern a Edicions de 1984 La veritable història del llibreter assassí de Barcelona. L’autor proposa un recorregut per la Barcelona menestral el dijous 10 de setembre a les 18 h, que arrencarà a la plaça Antonio López, al davant de l’edifici de Correus, i passarà pel carrer Montcada, el carrer dels Petons, el convent de Sant Agustí i altres punts del barri del Born.

Entre les tres rutes gratuïtes destaquen la que Maria Nunes farà sobre la Barcelona de Les històries naturals, de Joan Perucho (11 de setembre, 10 h, plaça de Sant Just), i la que reivindica l’etapa barcelonina de Josep Carner, de qui enguany es commemora el 50è aniversari de la mort, a càrrec de Núria Cabrera (13 de setembre, 17 h, Aribau, 6).

A més de publicar la novel·la La fada negra (Destino, 2017), Xavier Theros ha dedicat centenars d’articles i diversos assajos a la ciutat on va créixer i on encara viu, entre els quals hi ha La Sisena Flota a Barcelona (La Campana, 2010), Vida i miracles de la plaça Reial (Albertí / Ajuntament de Barcelona, 2019) i Barcelona a cau d’orella (Comanegra, 2013). Aquesta ruta, que es proposa descobrir la Ciutat Vella que mira el mar, i arrenca al Moll de la Fusta el dijous 10 de setembre a les 19 h.

Maria Carme Roca ha dedicat diverses novel·les a Barcino, la Barcelona romana. El dissabte 12 de setembre, a les 18 h, l’autora proposa un itinerari pel barri gòtic que comença a la plaça Nova de la Catedral i passarà per la plaça Vuit de Març, el carrer del Bisbe, el carrer Paradís, la plaça Sant Just i el carrer Regomir. Martí Gironell proposa a Paraula de jueu una mirada a la capital catalana durant el segle XIV, en plena reconstrucció del pont de Besalú. Tretze anys després d’ El pont dels jueus, Gironell acompanyarà els lectors pel call barceloní per transmetre’ls la complexa realitat que van viure els jueus a la ciutat, i els contrastos i enfrontaments entre cultes religiosos (dissabte 12 de setembre, 10 h).

Epicentre de l’oci als inicis del segle XX, el Paral·lel va ser el lloc on van debutar i triomfar figures com les de Raquel Meller o Elena Jordi, actrius en què s’inspira la protagonista de L’avinguda de les il·lusions, de Xavi Barroso (Rosa dels vents). El punt de trobada de l’inici del recorregut, que es farà el 12 de setembre a les 19 h, és el Moll de la Fusta, escenari on se celebra la Setmana. L’itinerari de la Barcelona d’Hilari Miralpeix, comptable de qui Albert Forns Canal va comprar els dietaris al mercat de Sant Antoni, començarà al lloc on va fer la troballa que es va convertir en la guspira creativa de la novel·la Abans de les cinc som a casa, amb la qual ha guanyat l’últim premi BBVA Sant Joan. Des del davant del bar Els Tres Tombs, el 13 de setembre a les 10 h començarà un trajecte que s’aturarà en llocs com la plaça Catalunya, el Liceu i el carrer Sant Pau per anar descobrint què amaga el personatge del llibre.

Els imperdibles d’aquesta Setmana del Llibre

Inauguració

La periodista i escriptora Eva Piquer serà l’encarregada d’inaugurar la 38a Setmana del Llibre en Català. Serà el 9 de setembre a les 19 h, i comptarà també amb una intervenció d’Enric Casasses.

Martí Gironell

A Paraula de jueu, Gironell recupera les peripècies dels personatges que van ajudar a aixecar el pont de Besalú al segle XIV i que protagonitzaven El pont dels jueus (2007) . Presenta el llibre el 9 de setembre a les 19.50 h.

Anna Punsoda

La luxúria, primer assaig de l’escriptora i traductora Anna Punsoda, reflexiona sobre un dels set pecats capitals. Publicat per Fragmenta a principis d’any, el llibre serà presentat per l’autora el 10 de setembre a les 12 h.

Any Salvà

Aquest 2020 es commemoren els 150 anys del naixement de la poeta mallorquina Maria Antònia Salvà, autora de Lluneta del pagès. En glosarà la figura la gestora cultural i poeta Bel Granya (10 de setembre, 13.55 h)

Eva Baltasar

Dos anys després de Permagel, Eva Baltasar ha confirmat amb Boulder que és una de les narradores més controvertides de l’actualitat. L’autora parlarà d’aquesta novel·la sobre maternitat el 10 de setembre a les 19 h.

Stefanie Kremser

“Només soc un camaleó per dins, no per fora”, escriu Stefanie Kremser a Si aquest carrer fos meu, que va publicar Edicions de 1984 fa uns mesos i que s’ha convertit en una de les sorpreses de la temporada. Després de novel·les com Postal de Copacabana (Club Editor, 2007) i Carrer dels oblidats (Empúries, 2012), ha escrit un llibre de memòries en què, a través de totes les cases on ha viscut -a Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud-, es pregunta per la “formació i reformació constant” de la seva identitat. El camaleó que ha viscut i s’ha anat transformant entre Alemanya, el Brasil, Bolívia i els Estats Units viu des del 2003 a Barcelona, “una capital sense estat propi”, amb l’escriptor Jordi Puntí, el seu marit. Kremser presentarà el llibre l’11 de setembre a les 18.25 h.

Teresa Duran

La dedicació de Teresa Duran a la literatura infantil i juvenil -com a autora, amb més d’un centenar de llibres, i com a traductora, docent, crítica literària i dinamitzadora cultural- l’ha fet mereixedora del premi Trajectòria, impulsat per la Setmana del Llibre en Català des de l’any 1997. Duran, nascuda a Barcelona el 1949, recollirà el guardó el 10 de setembre a les 20 h, i adreçarà unes paraules als assistents. Entre els guanyadors del premi Trajectòria hi ha Maria Barbal, Jaume Cabré i Roser Capdevila.

Joan Ferrarons

Tot i la seva joventut, Joan Ferrarons ja ha traduït dos dels textos emblemàtics de Kafka, El castell i Carta al pare. En parlarà el 12 de setembre a les 12.10 h, en una jornada dedicada a la traducció.

Roger Pelàez

No és el primer cop que Roger Pelàez observa el present amb sentit de l’humor. Ho va fer a El Procés explicat als idiotes (2018) i ara repeteix amb Una pandèmia d’estar per casa (Males herbes, 2020). El presenta el dia 12 a les 13.15 h.

Ignasi Aragay

A El món us espera (Empúries, 2020), Ignasi Aragay, director adjunt de l’ARA, escriu una carta als fills per explicar-los la seva experiència de vida i recomanar-los com afrontar el futur. En parlarà el 12 de setembre a les 17 h.

Pilarín Bayés

Els 300 títols de la col·lecció Petita història han estat il·lustrats per Pilarín Bayés. Coincidint amb els 40 anys d’història d’Editorial Mediterrània, l’autora li dedica un llibre i el presenta el 13 de setembre a les 11 h.

Antoni Bassas

A La nació en portada, Antoni Bassas repassa una selecció de portades de diaris de Barcelona i Madrid dels últims 40 anys per comprovar com han ajudat a construir la realitat. L’autor en parlarà el 13 de setembre a les 17.40 h.