Sílvia Bel: “Rilke serà un consol per a les ànimes sensibles”

L’actriu Sílvia Bel recomana Cartes a un jove poeta (Ela Geminada, 2018), de Rainer Maria Rilke, un recull de deu cartes on l’autor reflexiona sobre la creació poètica. Franz Xaver Kappus, cadet de l’escola militar austrohongaresa, va escriure a Rilke per demanar-li consell sobre la poesia que havia començat a escriure, i d’aquesta petició en va néixer una relació epistolar que segons Bel conforma unes “lliçons sobre la vida, l’amor, la mort i la soledat, sobre el sentit i la raó de la creació artística”. L’actriu considera que el llibre que les recull “serà un consol per a qualsevol ànima sensible”.

La primera vegada que Bel va llegir el llibre va ser amb una traducció de Ramon Farrés, però fa poc el filòsof Xavier Antich va regalar-li una nova edició d’Ela Geminada, prologada pel mateix Antich. “Me’l va regalar perquè, a part de ser un molt bon amic meu, és algú amb qui comparteixo la passió pels llibres i la filosofia, i d’alguna manera em condueix per la seva gran passió i em recomana, m’envia o em regala perles com aquesta”, explica l’actriu. Bel aprofita el regal d’Antich per reivindicar l’editorial Ela Geminada, que per a ella és “garantia de qualitat”. “Això sempre posa les coses fàcils als lectors que, com jo, de vegades anem una mica perduts”, confessa.

Sílvia Bel també ha llegit de Rilke la seva obra més representativa en prosa, Els quaderns de Malte (Viena Edicions, 2010), i algunes de les seves poesies, i assegura que “endinsar-se en el món d’aquest autor és un luxe”. A aquells que vulguin aprofundir en el coneixement de la figura de Rilke, l’actriu els recomana Gos. Vida de Rainer Maria Rilke, d’Albert Roig (Galàxia Gutenberg, 2016). És “un dietari, un assaig, on l’autor despulla Rilke, on dues veus poètiques s’entrellacen magistralment”, conclou.