Premi Roc Boronat a la resistència i humor d’Anna Punsoda

L’alcoholisme i la mort d’un pare. Les depressions d’una mare. Un abús sexual. Anys de trastorns alimentaris viscuts en secret.Relacions afectives que no han arribat a bon port. Aquest és l’equipatge amb què la protagonista d’'Els llits dels altres', d’Anna Punsoda, arrossega quan fa balanç de la seva vida coincidint amb el seu trentè aniversari. La història de la Claustre ha merescut el 20è premi Roc Boronat, convocat anualment per ONCE Catalunya i dotat amb 6.000 euros. “Aquest llibre és la defensa del perímetre de llibertat que tothom mereix en néixer –ha dit l'autora aquest dijous–. D’un espai fràgil, íntim, sagrat, que no hauria de ser mai terra d’abusos ni de conquestes”.

Nascuda a Concabella el 1985, Anna Punsoda és llicenciada en Periodisme i en Filosofia, i des de fa anys compagina els articles amb la docència i la traducció. 'Els llits dels altres', que publicarà Amsterdam aquesta tardor, presenta una vida traumatitzada per un passat complex al qual s’enfronta des de la resistència , “amb una mirada tendra davant les misèries dels altres” i “amb un cert sentit de l’humor” respecte a si mateixa. “M’he esforçat perquè el personatge no fos agre ni venjatiu”, promet l’autora.