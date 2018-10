Planeta publicarà la preqüela autoritzada de 'Dràcula'

Planeta publicarà la preqüela oficial 'Drácula. El origen', escrita pel novel·lista J.D. Barker juntament amb Dacre Stoker, el nebot i besnét de l'autor –que ja havia publicat una seqüela de la saga, 'Drácula, el no muerto'–, segons ha informat l'editorial en un comunicat aquest dilluns. Els familiars de Stoker n'han autoritzat la publicació.

L'argument gira al voltant de la infància d'un Bram Stoker personificat dins la novel·la, quan, a les portes de la mort per una malaltia, la seva mainadera, Ellen Crone, el salva a través d'uns mitjans desconeguts, sense que ningú ho vegi. El record d'Ellen queda gravat en la ment del protagonista fins que s'hi acaba obsessionant, però, abans que pugui arribar a parlar amb ella, desapareix de les seves vides. Quinze anys més tard, els germans es tornen a reunir per buscar-la, i és en el seu camí quan es creuen amb el comte Dràcula. La preqüela revela no només el veritable origen del mite de Bram Stoker, sinó també la història de l'enigmàtica dona que els connecta.

La productora Paramount ja ha adquirit els drets de la novel·la per adaptar-la a la gran pantalla, en una pel·lícula que dirigirà Andy Muschietti, que s'ha encarregat d''It'.