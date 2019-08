Elena Martín: “Paula Ribó em va fer sentir més forta”

Elena Martín és una actriu jove que va debutar com a directora el 2017 amb Júlia ist i que enguany ha protagonitzat el curt Suc de síndria, estrenat a la Berlinale. La seva recomanació literària és Vértigo (Círculo), primera novel·la de la també jove actriu, dramaturga i escriptora Paula Ribó, integrant del grup The Mamzelles. “És una obra molt curteta, amb un estil directe i molt d’humor, que parla de les sensacions d’una noia de la nostra edat després de la ruptura d’una relació important”, explica Martín. La protagonista marxa a Estocolm quan trenca amb la seva parella, i la novel·la relata el viatge parant especial atenció als sentiments i pensaments de la jove.

Martín la defineix com una obra “il·luminadora” i confessa que és la primera vegada que llegeix “un llibre que doni voltes sobre una ruptura amorosa”. El que més ha agradat a Martín és l’enfocament que Ribó fa de la ruptura: “No es queda exclusivament amb el fet romàntic, sinó que parla i reflexiona al voltant del buit que provoca la ruptura”. I, com que ho fa amb perspectiva, ho aconsegueix explicar “com una revelació i no pas com un drama”, explica. “És una perspectiva molt interessant. A mi em va fer sentir més forta”, assegura. L’estil “canalla i potent” de l’obra, que barreja el to realista amb un de més irònic, també l’ha impressionat. “Té una manera molt pròpia d’escriure i juga amb el format. Inclou cartes dins la novel·la, per exemple”, explica.

La joventut de Ribó era evident per a la directora de Júlia ist perquè comparteix amb l’autora algunes vivències relatades. El tema sobre el qual reflexiona i la forma que utilitza per fer-ho també són característics de la seva generació, la mil·lennial. Tot i així, Martín alerta que aquest “no és un llibre més lleuger perquè l’autora sigui jove”.