Òscar Palazón guanya el premi Recull de narrativa amb 'Alguns ocells muts'

L'escriptor tarragoní Òscar Palazón ha estat guardonat aquest diumenge amb el premi Recull de narrativa per l'obra 'Alguns ocells muts'. El jurat ha valorat "la coherència i la força" del text, que "manté el lector expectant". Palazón ha explicat en rebre el premi que l'obra li ha portat algun maldecap. "Vaig dubtar bastant, però la novel·la expressa el silenci de la literatura, i això ho volia mostrar al títol", ha afirmat l'escriptor, que ha obtingut un xec de 2.500 euros pel premi. 'Alguns ocells muts' es publicarà el 2019 de la mà de Pagès Editors.

El premi Recull de poesia, dotat amb 1.500 euros, ha recaigut en l'escriptora mataronina Marta Pera per l'obra 'La quinta essència de la pols'. L'autora ha volgut abordar "una cosa tan poc poètica com la pols" a través dels versos que, segons el jurat, segueixen un fil conductor "particular". Esteban Eche s'ha endut el premi Josep Ametller de teatre amb 'La veritat', una obra que relata una història real sobre la condició sexual d'una persona.

El premi de Periodisme ha reconegut Enric Garcia per 'Els nostres temps difícils', en què l'autor explica també una història real que va viure en primera persona, mentre que l'escriptora Mercè Pérez ha aconseguit el premi Recull de retrat literari. Ho ha fet amb l'obra 'Maria Àngels Anglada, autenticitat i compromís', en què repassa la vida de la poeta figuerenca. La categoria destinada a premiar obres de conte infantil ha quedat deserta.

Reivindicació de la catalanitat

La 54a edició dels premis Recull, que s'han presentat a Blanes, ha estat marcada per la reivindicació de la catalanitat. El president del jurat, Vicenç Villatoro, ha recordat en el seu discurs el primer jurat dels premis i ha assegurat que, amb el pas dels anys, "s'ha enfortit la catalanitat malgrat que les circumstàncies polítiques no hagin acompanyat".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lloat els guardons i ha dit que ajuden a mantenir "l'extraordinària salut de les lletres catalanes". Puigdemont ha participat en la cerimònia d'entrega a través d'un vídeo fet des de Brussel·les i ha encoratjat els guanyadors a "seguir treballant" per la cultura del país. El conseller de Cultura, Lluís Puig, també ha lamentat des de Brussel·les no poder ser a Blanes i ha agraït "la gran feina" que s'està fent des del món literari.