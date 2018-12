Òmnium Cultural repassa 50 anys del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un llibre

Òmnium Cultural reuneix en un llibre els 50 anys del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Titulat 'Tot un honor', el volum ressegueix l'evolució i la història del reconeixement més prestigiós de les lletres catalanes des del 1969, quan va guanyar-lo Jordi Rubió Balaguer, fins a Quim Monzó, l'últim guardonat. El llibre, editat per Galàxia, compila els perfils de cadascun dels premiats, entre els quals hi ha Vicent Andrés Estellés, Mercè Rodoreda, Miquel Martí i Pol i Teresa Pàmies. Cinquanta persones d'àmbits com la filosofia, l'edició, la dramatúrgia i la lingüística glosen l'obra i la trajectòria vital dels premiats.

Des de la presó de Lledoners el president d'Òmnium Cultural i autor del pròleg, Jordi Cuixart, destaca que "aquest projecte serveix per fer balanç dels 50 anys de reconeixement a l'excel·lència i al compromís cívic i cultural". Cuixart afegeix: "La presó és un indret que ens serveix per exemplificar la trajectòria de l'entitat: el compromís insubornable i incansable amb la cultura i la cohesió social". El llibre té una tirada de 1.500 exemplars i ja ha arribat a les llibreries.