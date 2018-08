Nova col·lecció d'Edicions de L'Albí

Edicions de L'Albí, fundada a Berga el 1986 per Jaume Huch i Camprubí, posa en circulació una nova "col·lecció literària, sense prejudici de gènere", que ha decidit batejar amb el nom d''Altres veus, altres àmbits', homenatge a un dels títols més coneguts de Truman Capote.

Tal com explica l'editorial, "la col·lecció pretén recuperar obres i reivindicar autors, de diverses èpoques, que han caigut en l'oblit o que han estat sovint bandejats a causa de les modes o els prejudicis imperants". Aquest primer aspecte es veurà a 'Quan jo era noi', les memòries d'infantesa del dissenyador, dibuixant i pintor Alexandre de Riquer, publicades per primera vegada el 1897, i també amb 'L'ardenta cavalcada', de Ramon Vinyes, recull de prosa poètica que l'autor de Berga va publicar el 1909. "Hi ha una voluntat de revisitar sobretot la narrativa i la prosa catalana, però també la prosa de no ficció, especialment del segle XX", promet l'editorial.

El primer títol de la col·lecció se centrarà en un col·lectiu d'autors contemporanis que signen 'Que Déu ens agafi confessats' amb el pseudònim Lola Palau. Rere aquest nom hi ha una desena de noms, entre els quals hi ha Jordi Cussà, Llorenç Capdevila, Pilar Duocastella, Antoni Pladevall i Josep Maria Solà.

'Que Déu ens agafi confessats' serà presentat a Barcelona durant la Setmana del Llibre en Català. Serà el dia 7 de setembre a les 19.45 h.