Mor l'escriptor Fernando del Paso, premi Cervantes 2015

L'escriptor mexicà Fernando del Paso, premi Cervantes 2015, ha mort aquest dimecres a la ciutat mexicana de Guadalajara als 83 anys. Del Paso era novel·lista, dibuixant, diplomàtic i acadèmic amb una obra diversa i prolífica. Entre els seus llibres més significatius hi ha 'José Trigo' (1966) i 'Palinuro de México' (1977), com també 'Noticias del Imperio' (1987), valorada com la seva obra mestra i ambientada en la invasió francesa de Mèxic.

L'artista mexicà va estudiar literatura i economia i va escriure assaig, literatura infantil, narrativa, poesia i teatre. Fins i tot va cultivar el gènere policíac, en què va debutar amb 'Linda 67: Historia de un crimen' el 1995, i el teatre en vers el 1998 amb 'La muerte se va a Granada'. A més, va ser productor de programes de ràdio i locutor de la BBC i de Radio France Internationale. Les seves obres han sigut traduïdes a nombrosos idiomes.