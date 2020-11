Mor Ramon Planes, cofundador de la llibreria Documenta

"Comuniquem a tots els amics i clients que ahir sobtadament ens va deixar en Ramon Planes, un dels dos joves que va obrir la Documenta el 1975 i va estar-ne al capdavant fins que es va jubilar. Sense ell no existiria la llibreria Documenta. Mai no podrem estar prou agraïts". Amb aquestes sentides paraules l'equip actual de la Documenta s'ha acomiadat d'un dels dos fundadors de la llibreria barcelonina, Ramon Planes i Vila.

Després d'acabar els estudis de filologia i decidits a no seguir el camí de la docència, Ramon Planes i Josep Cots van provar sort al sector llibreter obrint un local –que amb els anys esdevindria emblemàtic– al número 4 del carrer Cardenal Casañas. "Vaig descobrir que la frase «Estima el teu somni encara que et turmenti», de Gabriele D'Annunzio, resumia a la perfecció la meva relació amb la Documenta –deia Josep Cots el 2013, quan va inaugurar, amb Èric del Arco, actual llibreter de Documenta, la nova seu de la llibreria, al número 144 de Pau Claris–. El 1975 em reunia amb en Ramon Planes a casa seva per començar a muntar un somni: una llibreria, que més tard en diríem Documenta. Vam muntar el nostre somni i la realitat es va encarregar de turmentar-nos".

Defensar la bona literatura

La llibreria es va convertir, amb els anys, en un bastió de la "defensa dels bons llibres d'art, història, antropologia, filosofia i literatura", segons recorda Cots. La Documenta ha mostrat també el suport a noves veus de la literatura catalana. Des del 1980 impulsa un premi per a autors menors de 35 anys que han guanyat, entre d'altres, Vicenç Pagès Jordà, Flavia Company, Alicia Kopf i Toni Sala.

La notícia de la mort de Ramon Planes ha coincidit amb la creació d'un nou segell de literatura per part de la llibreria, Documents Documenta, impulsat per Lluís Ruiz i Nura Nieto Llach. El primer títol, Apunts per a un incendi dels ulls, de Gabriel Ventura, arribarà aquest desembre. L'any que ve publicaran un nou llibre d'Oriol Sauleda i la poesia completa de Jordi Pope. Tot i que de moment se centraran en la poesia, no descarten publicar també narrativa més endavant, tant de "veus inèdites com marginals", segons expliquen els editors.