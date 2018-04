Mircea Cartarescu guanya el Premi Formentor de les Lletres 2018

L'escriptor romanès Mircea Cartarescu ha estat guardonat amb el Premi Formentor de les Lletres 2018. Nascut a Bucarest el 1956, Cartarescu és poeta, novel·lista, crític literari i periodista. Ha publicat més de 30 llibres i ha estat traduït a 23 idiomes. Entre les seves obres destaca 'Soleinoide' (Periscopi/Impedimenta, 2017), una novel·la apocalíptica que travessa gèneres i estils per relatar la història d'un mestre que intenta accedir a una quarta dimensió. Considerat per la crítica literària l'escriptor romanès més important de l'actualitat, Cartarescu també és autor del recull de contes 'Nostalgia' (Impedimenta, 2012) i de la trilogia 'Cegador', que Impedimenta té previst publicar properament. Cartarescu ha rebut nombrosos reconeixements internacionals, com ara el Premi de Literatura de la Casa de les Cultures de Berlín i el Premi Thomas Mann.

A l'hora d'atorgar-li el Premi Formentor 2018, el jurat ha destacat "la poderosa habilitat narrativa de l'autor" i "el seu coneixement excepcional de la biblioteca universal". També ha subratllat que l'obra de Cartarescu està "destinada a impulsar la transformació radical de la consciència humana" i ha lloat la capacitat de l'autor per "expandir els límits de la ficció". Així mateix, ha valorat que l'obra de Cartarescu integri "l'evidència de la realitat, la cartografia de la memòria, l'energia creativa del somni, la llibertat de la imaginació i la pulsió dels desitjos".

En conèixer la decisió del jurat, Cartarescu ha dit que accepta el premi "amb humilitat i enorme emoció" i ha afirmat que el Formentor "és un dels premis literaris més prestigiosos del món de les lletres". L'escriptor s'ha referit als guanyadors d'anys anteriors, entre els quals hi ha Jorge Luis Borges i Saul Bellow, i ha assegurat: "Moltes de les figures reconegudes amb el guardó m'han inspirat i han fet de mi l'escriptor que sóc". El Premi Formentor està dotat amb 50.000 euros i s'entregarà el 5 d'octubre a Mallorca.